Каннаваро рассказал, кто выиграет Золотой мяч

Легендарный итальянский защитник Фабио Каннаваро оценил шансы своих соотечественников выиграть Золотой мяч в 2021 году:

«Пяти итальянцев среди номинантов не было с тех пор, как я выиграл в 2006-м. Так что это хороший знак. Жоржиньо заслуживает больше всех, хотя я уверен, что выиграет Месси.

Барелла и остальные заслуживают этого, но Кьеза тоже должен был быть в списке после игры, которую он продемонстрировал.

Логично, что это зависит от победы на чемпионате Европы. Бонуччи и Кьеллини все еще остаются прекрасной парой защитников, несмотря на годы.

Если говорить о перспективах сборной, у нас есть прекрасные полузащитники и нападающие, но не хватает защитников. Бастони хорошо прогрессирует, но больше нет выделяющихся игроков. Я думаю, Роберто Манчини будет рассматривать схему с тремя защитниками.

Доннарумма? Для вратарей, как и для защитников, это всегда очень сложно. Это не совпадение, что только Яшин выиграл его. У Джиджо будет несколько возможностей, если он продолжит в том же духе. В сборной и ПСЖ он будет много выигрывать и получит более высокие шансы на титул, поскольку эра Месси и Роналду подходит к концу, а на горизонте еще нет новых великих игроков».