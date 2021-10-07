Фабио КАННАВАРО: «Жоржиньо заслужил Золотой мяч»

Легендарный итальянец поддержал своего соотечественника

  • 07.10.2021 22:11
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Фабио КАННАВАРО: «Жоржиньо заслужил Золотой мяч»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Каннаваро

Экс-капитан сборной Италии Фабио Каннаваро считает, что нынешний лидер «Скуадры Адзурры» Жоржиньо заслуживает выиграть Золотой мяч:

«Из-за титулов он это заслужил, но будет непросто. Когда я выиграл приз, Месси и Роналду не было».

Напомним, именно Каннаваро является последним на данный момент итальянцем, который выигрывал Золотой мяч – он завоевал награду в 2006 году, после победы на чемпионате мира.

Ранее Жоржиньо уже завоевал приз лучшему игроку года в Европе от УЕФА.

Источник — AS

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