Фабио КАННАВАРО: «Жоржиньо заслужил Золотой мяч»

Экс-капитан сборной Италии Фабио Каннаваро считает, что нынешний лидер «Скуадры Адзурры» Жоржиньо заслуживает выиграть Золотой мяч:
«Из-за титулов он это заслужил, но будет непросто. Когда я выиграл приз, Месси и Роналду не было».
Напомним, именно Каннаваро является последним на данный момент итальянцем, который выигрывал Золотой мяч – он завоевал награду в 2006 году, после победы на чемпионате мира.
Ранее Жоржиньо уже завоевал приз лучшему игроку года в Европе от УЕФА.
Источник — AS
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