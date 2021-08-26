Жоржиньо – лучший футболист сезона в Европе

Полузащитник «Челси» Жоржиньо был признан лучшим футболистом Европы сезона 2020/2021. В борьбе за эту награду он опередил Кевина Де Брюйне из «Манчестер Сити» и партнера по «Челси» Нголо Канте.

В сезоне 2020/2021 Жоржиньо вместе с «Челси» выиграл Лигу чемпионов, а со сборной Италии завоевал титул чемпионов Европы.

Ранее награду лучшему вратарю сезона получил еще один игрок «Челси», Эдуар Менди, а лучшим хавбеком был назван Канте.

В прошлом сезоне на счету 29-летнего Жоржиньо 8 голов и 2 ассиста в 43 матчах за «Челси» во всех турнирах. На Евро-2020 он принял участие во всех семи матчах сборной Италии на турнире.