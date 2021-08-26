Жоржиньо – лучший футболист сезона в Европе

Хавбек «Челси» получил награду

  • 26.08.2021 20:36
  • 3427 просмотров
  • 2 комментария
Жоржиньо – лучший футболист сезона в Европе
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Челси» Жоржиньо был признан лучшим футболистом Европы сезона 2020/2021. В борьбе за эту награду он опередил Кевина Де Брюйне из «Манчестер Сити» и партнера по «Челси» Нголо Канте.

В сезоне 2020/2021 Жоржиньо вместе с «Челси» выиграл Лигу чемпионов, а со сборной Италии завоевал титул чемпионов Европы.

Ранее награду лучшему вратарю сезона получил еще один игрок «Челси», Эдуар Менди, а лучшим хавбеком был назван Канте.

В прошлом сезоне на счету 29-летнего Жоржиньо 8 голов и 2 ассиста в 43 матчах за «Челси» во всех турнирах. На Евро-2020 он принял участие во всех семи матчах сборной Италии на турнире.

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Maxcrimea10
    Maxcrimea10, 26.08.2021 21:33
    0
    Давайте откровенно, за чашки дали, а не личные показатели или вклад в победу
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    Alex Romanov
    Alex Romanov, 26.08.2021 20:52
    0
    Но ЗМ получит Месси, а не он
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