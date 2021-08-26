Лучшим вратарем Лиги чемпионов назван голкипер Челси

В Стамбуле в рамках жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов состоялась церемония награждения лучших игроков турнира по итогам минувшего сезона.
Лучшим вратарем сезона Лиги чемпионов 2020/2021 стал 29-летний голкипер лондонского «Челси» Эдуар Менди из Сенегала. Менди обошел бельгийца Тибо Куртуа из «Реала» и бразильца Эдерсона из «Манчестер Сити».
В финале Лиги чемпионов сезона 2020/2021 «Челси» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.