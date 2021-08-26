Лучшим вратарем Лиги чемпионов назван голкипер Челси

Награда досталась сенегальцу Эдуару Менди

  • 26.08.2021 20:01
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Лучшим вратарем Лиги чемпионов назван голкипер Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Стамбуле в рамках жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов состоялась церемония награждения лучших игроков турнира по итогам минувшего сезона.

Лучшим вратарем сезона Лиги чемпионов 2020/2021 стал 29-летний голкипер лондонского «Челси» Эдуар Менди из Сенегала. Менди обошел бельгийца Тибо Куртуа из «Реала» и бразильца Эдерсона из «Манчестер Сити».

В финале Лиги чемпионов сезона 2020/2021 «Челси» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

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Источник — Sport.ua

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