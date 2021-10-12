В среду 13 октября в Париже на стадионе «Жан Буэн» состоится поединок второго тура группового этапа женской Лиги чемпионов, в котором местный клуб «ПСЖ» сыграет с чемпионками Украины футболистками харьковского клуба «Жилстрой-1».
ПСЖ
Футболистки французского женского клуба «ПСЖ» являются одними из фавориток нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. В минувшем сезоне они дошли до полуфинала, в котором уступили по сумме двух матчей будущему победителю «Барселоне» - дома 1:1 и в гостях 1:2.
Еще дважды «ПСЖ» участвовал в финалах женской Лиги чемпионов и оба раза терпел неудачу. В 2015 француженки проиграли немецкому «Франкфурту» 1:2. А в 2017 году, когда основное время решающего матча с соотечественницами из «Лиона» завершилось вничью 0:0, уступили по пенальти 6:7.
На данный момент «ПСЖ» является действующим чемпионом Франции, впервые в своей истории выиграв титул у себя на родине. В новом чемпионате будущий соперник «Жилстрой-1» после 5 туров делит первое-второе места все с тем же «Лионом».
Если говорить о нынешнем составе команды, то он многонациональный. Здесь играют представители 9 стран - Франции, Германии, Польши, Бразилии, Швейцарии, Норвегии, Канады, Швеции и Чехии. В первом туре Лиги чемпионов сезона 2021-2022 годов в группе В «ПСЖ» в гостях победил исландский клуб «Брейдаблик» со счетом 2:0.
Жилстрой-1
Чемпионки Украины неудачно стартовали в турнире, проиграв дома в Харькове на стадионе «Металлист» футболисткам мадридского «Реала» со счетом 0:1. Единственный гол был забит на 34-й минуте Наварро.
Следует отметить, что подопечные Валентины Котик неплохо начали тот поединок. Они провели несколько опасных атак, которые завершали ударами по воротам. Однако необходимого результата не достигли. А вот после того, как счет в матче был открыт, преимущество перешло к гостям. Второй тайм они также провели лучше, чем украинки.
Напомним, что до матча с «Реалом» футболистки «Жилстрой-1» провели четыре поединка в нынешней Лиги чемпионов и во всех добивались побед.
Статистика встреч
В еврокубках «ПСЖ» и «Жилстрой-1» еще не встречались.
Ориентировочные составы:
«ПСЖ»: Вотикова, Каршауи, Илестедт, Дудек, Де Алмейда, Халифи, Гейоро, Амрауи, Диани, Катото, Балтимор
«Жилстрой-1»: Гамзе, Алексанян, Шматко, Апанащенко, Хаванская, Петрик, Кочнева, Шевчук, Садикоглу, Бойченко, Овдийчук
13 октября, среда
|«ПСЖ» – «Жилстрой-1»
|Париж. Стадион «Жан Буэн». 19:45
|Арбитр: Сара Перссон (Швеция)
|Прогноз Sport.ua — 3:1
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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