ПСЖ - Жилстрой-1. Прогноз и анонс на матч женской Лиги чемпионов

После поражения от «Реала» харьковчанки отправились в гости к одному из фаворитов турнира

  • 12.10.2021 15:00
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ПСЖ - Жилстрой-1. Прогноз и анонс на матч женской Лиги чемпионов
© ФК Жилстрой-1

В среду 13 октября в Париже на стадионе «Жан Буэн» состоится поединок второго тура группового этапа женской Лиги чемпионов, в котором местный клуб «ПСЖ» сыграет с чемпионками Украины футболистками харьковского клуба «Жилстрой-1».   

ПСЖ

Футболистки французского женского клуба «ПСЖ»  являются одними из фавориток нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. В минувшем сезоне они дошли до полуфинала, в котором уступили по сумме двух матчей будущему победителю «Барселоне» - дома 1:1 и в гостях 1:2.

Еще дважды «ПСЖ» участвовал в финалах женской Лиги чемпионов и оба раза терпел неудачу. В 2015 француженки проиграли немецкому «Франкфурту» 1:2. А в 2017 году, когда основное время решающего матча с соотечественницами из «Лиона» завершилось вничью 0:0, уступили по пенальти 6:7.  

На данный момент «ПСЖ» является действующим чемпионом Франции, впервые в своей истории выиграв титул у себя на родине. В новом чемпионате будущий соперник «Жилстрой-1» после 5 туров делит первое-второе места все с тем же «Лионом».

Если говорить о нынешнем составе команды, то он многонациональный. Здесь играют представители 9 стран - Франции, Германии, Польши, Бразилии, Швейцарии, Норвегии, Канады, Швеции и Чехии. В первом туре Лиги чемпионов сезона 2021-2022 годов в группе В «ПСЖ» в гостях победил исландский клуб «Брейдаблик» со счетом 2:0.    

Жилстрой-1

Чемпионки Украины неудачно стартовали в турнире, проиграв дома в Харькове на стадионе «Металлист» футболисткам мадридского «Реала» со счетом 0:1. Единственный гол был забит на 34-й минуте Наварро.   

Следует отметить, что подопечные Валентины Котик неплохо начали тот поединок. Они провели несколько опасных атак, которые завершали ударами по воротам. Однако необходимого результата не достигли. А вот после того, как счет в матче был открыт, преимущество перешло к гостям. Второй тайм они также провели лучше, чем украинки.

Напомним, что до матча с «Реалом» футболистки «Жилстрой-1» провели четыре поединка в нынешней Лиги чемпионов и во всех добивались побед.   

Статистика встреч

В еврокубках «ПСЖ» и «Жилстрой-1» еще не встречались.  

Ориентировочные составы:

«ПСЖ»: Вотикова, Каршауи, Илестедт, Дудек, Де Алмейда, Халифи, Гейоро, Амрауи, Диани, Катото, Балтимор
 
«Жилстрой-1»: Гамзе, Алексанян, Шматко, Апанащенко, Хаванская, Петрик, Кочнева, Шевчук, Садикоглу, Бойченко, Овдийчук

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13 октября, среда

«ПСЖ» – «Жилстрой-1»
Париж. Стадион «Жан Буэн». 19:45
Арбитр:  Сара Перссон (Швеция)
Прогноз Sport.ua — 3:1

 

Игорь Заржицкий, Sport.ua

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