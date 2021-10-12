В среду 13 октября в Париже на стадионе «Жан Буэн» состоится поединок второго тура группового этапа женской Лиги чемпионов, в котором местный клуб «ПСЖ» сыграет с чемпионками Украины футболистками харьковского клуба «Жилстрой-1».

ПСЖ

Футболистки французского женского клуба «ПСЖ» являются одними из фавориток нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. В минувшем сезоне они дошли до полуфинала, в котором уступили по сумме двух матчей будущему победителю «Барселоне» - дома 1:1 и в гостях 1:2.

Еще дважды «ПСЖ» участвовал в финалах женской Лиги чемпионов и оба раза терпел неудачу. В 2015 француженки проиграли немецкому «Франкфурту» 1:2. А в 2017 году, когда основное время решающего матча с соотечественницами из «Лиона» завершилось вничью 0:0, уступили по пенальти 6:7.

На данный момент «ПСЖ» является действующим чемпионом Франции, впервые в своей истории выиграв титул у себя на родине. В новом чемпионате будущий соперник «Жилстрой-1» после 5 туров делит первое-второе места все с тем же «Лионом».

Если говорить о нынешнем составе команды, то он многонациональный. Здесь играют представители 9 стран - Франции, Германии, Польши, Бразилии, Швейцарии, Норвегии, Канады, Швеции и Чехии. В первом туре Лиги чемпионов сезона 2021-2022 годов в группе В «ПСЖ» в гостях победил исландский клуб «Брейдаблик» со счетом 2:0.

Жилстрой-1

Чемпионки Украины неудачно стартовали в турнире, проиграв дома в Харькове на стадионе «Металлист» футболисткам мадридского «Реала» со счетом 0:1. Единственный гол был забит на 34-й минуте Наварро.

Следует отметить, что подопечные Валентины Котик неплохо начали тот поединок. Они провели несколько опасных атак, которые завершали ударами по воротам. Однако необходимого результата не достигли. А вот после того, как счет в матче был открыт, преимущество перешло к гостям. Второй тайм они также провели лучше, чем украинки.

Напомним, что до матча с «Реалом» футболистки «Жилстрой-1» провели четыре поединка в нынешней Лиги чемпионов и во всех добивались побед.

Статистика встреч

В еврокубках «ПСЖ» и «Жилстрой-1» еще не встречались.

Ориентировочные составы:

«ПСЖ»: Вотикова, Каршауи, Илестедт, Дудек, Де Алмейда, Халифи, Гейоро, Амрауи, Диани, Катото, Балтимор



«Жилстрой-1»: Гамзе, Алексанян, Шматко, Апанащенко, Хаванская, Петрик, Кочнева, Шевчук, Садикоглу, Бойченко, Овдийчук

13 октября, среда