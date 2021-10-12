Во вторник, 12 октября, в 18:00 в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» пройдет поединок группового раунда квалификации Евро-2023 U-21, в котором сыграют молодежные сборные Украины и Фарерских островов.
В первом туре квалификации сборная Украины U-21 обыграла ровесников из Сербии (1:0), затем подопечные Руслана Ротаня взяли верх над командой Армении (2:1), после чего потерпели фиаско во Франции (0:5).
Евро-2023 U-21. Группа H
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Украина U-21 – Фарерские острова U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча запланирована на телеканале Футбол 2.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.