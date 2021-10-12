Во вторник, 12 октября, в 18:00 в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» пройдет поединок группового раунда квалификации Евро-2023 U-21, в котором сыграют молодежные сборные Украины и Фарерских островов.

В первом туре квалификации сборная Украины U-21 обыграла ровесников из Сербии (1:0), затем подопечные Руслана Ротаня взяли верх над командой Армении (2:1), после чего потерпели фиаско во Франции (0:5).

Евро-2023 U-21. Группа H

Украина U-21 – Фарерские острова U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча запланирована на телеканале Футбол 2.