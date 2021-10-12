УКРАИНА
0 : 0
Босния и Герцеговина
12.10.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Украина – Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 октября в 21:45 поединок квалификации ЧМ-2022 во Львове

  • 12.10.2021 07:59
  • 118 просмотров
  • 0 комментариев
Украина – Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© УАФ

Во вторник, 12 октября, на «Арене Львов» пройдет матч 8-го тура группы D квалификации ЧМ-2022, в котором Украина будет принимать Боснию и Герцеговину. Арбитр из Германии Феликс Цвайер даст стартовый свисток в 21:45.

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина, Футбол 1.

Украина – Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник — Sport.ua

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  • Спрогнозируйте исход матча квалификации ЧМ-2022 между сборными Украины и Боснии и Герцеговины, который состоится 12 октября во Львове.
    • 17.52% (24)
      1. Крупная победа Украины
    • 56.93% (78)
      2. Минимальная победа Украины
    • 19.71% (27)
      3. Ничья
    • 4.38% (6)
      4. Минимальная победа Боснии и Герц.
    • 1.46% (2)
      5. Крупная победа Боснии и Герц.
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