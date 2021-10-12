Во вторник, 12 октября, на «Арене Львов» пройдет матч 8-го тура группы D квалификации ЧМ-2022, в котором Украина будет принимать Боснию и Герцеговину. Арбитр из Германии Феликс Цвайер даст стартовый свисток в 21:45.

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина, Футбол 1.

Украина – Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция