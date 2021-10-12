В матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная Норвегии на своем поле обыграла национальную команду Черногории со счетом 2:0.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Эльюнусси (Норвегия).
|90'
|Весович Марко (Черногория) получает красную карточку.
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Эльюнусси (Норвегия).
Источник — Sport.ua
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