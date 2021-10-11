Группа G. Нидерланды унизили Гибралтар, Турция вырвала победу над Латвией

11 октября состоялись матчи восьмого тура отбора на ЧМ-2022 в группе G зоны УЕФА. Сборная Нидерландов прогнозировано разгромила Гибралтар, а Норвегия дома обыграла Черногорию. Сборная Турции благодаря пенальти в компенсированное ко второму тайму время вырвала волевую победу над Латвией – 2:1.
Нидерланды – Гибралтар – 6:0
Голы: Ван Дейк 19, Депай 21, 45+3, Думфрис 48, Груневелд 75, Мален 86
Норвегия – Черногория – 2:0
Голы: Эльюнусси 29, 90+6
Удаление: Вешович 90+6 (Черногория)
Латвия – Турция – 1:2
Голы: Демирал 70 (автогол) – Дурсун 76, Йылмаз 90+9 (с пенальти)
Турнирная таблица группы G:
Источник — Sport.ua
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