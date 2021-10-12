В матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная Нидерландов на своем поле разгромила национальную команду Гибралтара со счетом 6:0.
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Нидерланды).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Арнаут Груневельд (Нидерланды).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Нидерланды).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мемфис Депай (Нидерланды).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Нидерланды).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Нидерланды).
Источник — Sport.ua
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