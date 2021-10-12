Хорватия – Словакия – 2:2. Модрич спас от поражения. Видео голов и обзор

11 октября состоялись матчи 8-го тура квалификации ЧМ-2022. Хорватия дома не сумела обыграть Словакию (2:2).
Квалификация ЧМ-2022
Группа H, 8-й тур
Хорватия – Словакия – 2:2
Голы: Крамарич, 25, Модрич, 71 – Шранц, 20, Хараслин, 45.
События матча
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Лука Модрич (Хорватия).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукаш Гараслин (Словакия).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Крамарич (Хорватия).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Шранц (Словакия).
Источник — Sport.ua
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