Хорватия
2 : 2
Словакия
11.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Хорватия – Словакия – 2:2. Модрич спас от поражения. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 8-го тура квалификации чемпионата мира 2022

  • 12.10.2021 01:10
  • 151 просмотр
  • 0 комментариев
Хорватия – Словакия – 2:2. Модрич спас от поражения. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine. Далич и Модрич

11 октября состоялись матчи 8-го тура квалификации ЧМ-2022. Хорватия дома не сумела обыграть Словакию (2:2).

Квалификация ЧМ-2022

Группа H, 8-й тур

Хорватия – Словакия – 2:2

Голы: Крамарич, 25, Модрич, 71 – Шранц, 20, Хараслин, 45.

События матча
71' ГОЛ ! Мяч забил Лука Модрич (Хорватия).
45' ГОЛ ! Мяч забил Лукаш Гараслин (Словакия).
25' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Крамарич (Хорватия).
20' ГОЛ ! Мяч забил Иван Шранц (Словакия).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности