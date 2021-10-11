Хорватия – Словакия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч отбора чемпионата мира-2022 Хорватия – Словакия.
«В предыдущем туре Хорватия на выезде обыграла Кипр (3:0), а Словакия уступила на выезде России (0:1). В группе Н Хорватия с 16 очками идет первой. У второй России также 16 баллов. Словакия с 9 баллами четвертая, у третьей Словении 10 очков.
16 раз играли между собой Хорватия и Словакия. 11 раз победили хорваты, 2 раза выиграли словаки, 3 встречи завершились вничью. В рамках этого отбора Хорватия переиграла Словакию на выезде со счетом 1:0 благодаря голу Марцело Брозовича на 86-й минуте.
После победы над Кипром Хорватия продолжает бороться с Россией за первое место в группе Н. Только победа устраивает хорватов в поединке со словаками. Я думаю, что Хорватия добьется этой победы, потому что словаки, проиграв России, в принципе потеряли шансы выйти на мундиаль с первого места. Хорватия будет сверхнастроенной и, я думаю, в домашнем матче хорваты обыграют словаков», - сказал Бартулович.
Матч Хорватия – Словакия состоится 11-го октября. Начало встречи в 21:45.
Младен Бартулович, Sport.ua
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