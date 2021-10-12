ФОТО. Они сыграли в FIFA 22. Тренировка сборной на Арене Львов

12 октября Украина встретится в отборе к ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной

  • 12.10.2021 02:25
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ФОТО. Они сыграли в FIFA 22. Тренировка сборной на Арене Львов
© УАФ

Предигровой день национальной команды Украины во Львове начался с прогулки по живописному Стрыйскому парку. Утренняя прохлада и оранжевые краски осени подарили приятное ощущение свежести и способствовали кислородному обогащению организма.

По возвращении в отель на игроков ждал приятный сюрприз – вручение именных карточек известного футбольного симулятора FIFA 22, в который в этом году после длительной паузы были включены национальные команды Украины. Президент УАФ, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко, который лично способствовал тому, что сине-желтые вернули свое представительство в популярной компьютерной игре, вручил каждому из присутствующих сейчас в лагере сборной футболистов именные карточки действующих лиц FIFA 22. «Появление сине-желтых в игре FIFA будет способствовать популяризации сборной Украины в мировом футболе. Многие наши болельщики просили об этом. А для вас это станет хорошей возможностью сыграть в игру самим или со своими детьми», – отметил президент УАФ.

Уже через час, сразу после официальной передматчевой пресс-конференции наставника сине-желтых Александра Петракова и двух игроков в музейно-культурном комплексе «Львіварня», состоялась официальная презентация Украины в игре FIFA, в которой, в частности, приняли участие сборники Роман Яремчук и Игорь Харатин. Собственно, Харатин сыграл выставочный компьютерный матч с лидером группы ТНМК Александр «Фоззи» Сидоренко. Во встрече двух национальных команд Украины победу праздновала сборная под руководством полузащитника сине-желтых (4:0).

А уже вечером все 24 игрока национальной команды вышли на реальный газон для того, чтобы провести официальную предматчевую тренировку. Вернулся в общую группу Эдуард Соболь, который работал наравне со всеми. В течение часового занятия тренерский штаб сделал заключительные наигрыши и наработки тактического построения на матч.

Когда сборная возвращалась в гостиницу «Нобилис», во Львове начал накрапывать дождь. Привычная львовская погода напомнила об условиях, которые довольно часто сопровождают футбольные поединки в городе Льва. В конце концов, не факт, что во время матча будут осадки, однако несомненно то, что сборная Украины выйдет на решающую игру максимально сконцентрированной и готовой отдать все силы ради желаемого результата. В то же время игроки и тренеры ожидают традиционную мощную поддержку «Арены Львов», которая всегда добавляет футболистам максимального куража.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Георгий Бущан («Динамо» Киев), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – «Шахтер» Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все – «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все – «Динамо» Киев), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Сергей Булеца («Заря» Луганск), Александр Пихаленок («Днепр-1»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Игорь Харатин («Легия», Польша).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбик («Днепр-1»), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).

ФОТО. Тренировка сборной на Львов-Арене

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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