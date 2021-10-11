ПЕТРАКОВ: «Игроки сборной все знают, мы не можем даже играть вничью»

И. о. главного тренера Александр Петраков поделился ожиданиями перед матчем отбора к ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной.
- Какова ситуация с травмированными, нет ли новых потерь?
- У нас все хорошо, но еще сегодня вечером тренировка.
- Как готовитесь к матчу, сколько просматриваете игр соперников?
- Еще не смотрел матчи Боснии и Герцеговины, был занят Финляндией. Как только сел в самолет, мне сразу же дали всю информацию. Посмотрел последний матч с Казахстаном, пересмотрел поединок с Францией. Вчера посмотрели с ребятами перед тренировкой минут 20 нарезки игры Боснии и Герцеговины. Сегодня у нас будет получасовая теория перед игрой.
- Как относитесь к тому, что некоторые болельщики могут не попасть на трибуны из-за некоторых ограничений, связанных с ковидом?
- Насколько я знаю, все требования должны упростить. Но окончательной информации еще нет.
- Как будете мотивировать игроков на следующий матч?
- Их не нужно мотивировать. Когда мы ехали, мы многое вспоминали. Я их знаю с 2010-го года. Когда они были маленькими, их надо было мотивировать, сейчас не нужно ничего говорить. Они все знают, мы не можем даже играть вничью.
- Малиновский заявил, что готов играть за сборную. Не звонил ли он, не предлагал ли себя на следующие матчи?
- Без комментариев, - сказал Петраков.
Встреча состоится 12 октября на «Арене Львов», начало в 21:45.
Источник — Sport.ua
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Уважаемые журналисты скажите зачем вы задаете вопросы по логистике главному тренеру?
А про ситуация с ковидом и запуском людей на стадион?)))
Скажите это уже началась деградация или просто дистанционная работа так влияет?))))
С Богом.
Уважаемые журналисты скажите зачем вы задаете вопросы по логистике главному тренеру?
А про ситуация с ковидом и запуском людей на стадион?)))
Скажите это уже началась деградация или просто дистанционная работа так влияет?))))
это касается и сайтов: одну и ту же новость (пример: Петраков-Малина) обсасывают сами и с помощью типа экспердов (типа Левченко и др.)
- У нас все хорошо, но еще сегодня вечером тренировка.
---
Петраков жжот
это касается и сайтов: одну и ту же новость (пример: Петраков-Малина) обсасывают сами и с помощью типа экспердов (типа Левченко и др.)
Ты вот вдумайся,ты допустим врач, а прихожу к тебе на прием, очередь перед этим отстоял, и спрашиваю, здравствуйте я сантехник подскажите мне какой ключ нужно взять чтобы перекрыть порыв воды на 10 или 12.
Уважаемые журналисты скажите зачем вы задаете вопросы по логистике главному тренеру?
А про ситуация с ковидом и запуском людей на стадион?)))
Скажите это уже началась деградация или просто дистанционная работа так влияет?))))
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