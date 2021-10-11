ПЕТРАКОВ: «Игроки сборной все знают, мы не можем даже играть вничью»

Наставник национальной команды Украины – о предстоящей встрече с Боснией и Герцеговиной

  • 11.10.2021 12:19
  • 2691 просмотр
  • 10 комментариев
ПЕТРАКОВ: «Игроки сборной все знают, мы не можем даже играть вничью»
© УАФ. Александр Петраков

И. о. главного тренера Александр Петраков поделился ожиданиями перед матчем отбора к ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной.

- Какова ситуация с травмированными, нет ли новых потерь?
- У нас все хорошо, но еще сегодня вечером тренировка.
 
- Как готовитесь к матчу, сколько просматриваете игр соперников?
- Еще не смотрел матчи Боснии и Герцеговины, был занят Финляндией. Как только сел в самолет, мне сразу же дали всю информацию. Посмотрел последний матч с Казахстаном, пересмотрел поединок с Францией. Вчера посмотрели с ребятами перед тренировкой минут 20 нарезки игры Боснии и Герцеговины. Сегодня у нас будет получасовая теория перед игрой.
 
- Как относитесь к тому, что некоторые болельщики могут не попасть на трибуны из-за некоторых ограничений, связанных с ковидом?
- Насколько я знаю, все требования должны упростить. Но окончательной информации еще нет.
 
- Как будете мотивировать игроков на следующий матч?
- Их не нужно мотивировать. Когда мы ехали, мы многое вспоминали. Я их знаю с 2010-го года. Когда они были маленькими, их надо было мотивировать, сейчас не нужно ничего говорить. Они все знают, мы не можем даже играть вничью.
 
- Малиновский заявил, что готов играть за сборную. Не звонил ли он, не предлагал ли себя на следующие матчи?
- Без комментариев, - сказал Петраков.
 
Встреча состоится 12 октября на «Арене Львов», начало в 21:45.

Источник — Sport.ua

(27 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Обижающийся из Бергамо
    online
    Обижающийся из Бергамо, 11.10.2021 12:26
    +14
    Я смотрел вживую прессуху.
    Уважаемые журналисты скажите зачем вы задаете вопросы по логистике главному тренеру?
    А про ситуация с ковидом и запуском людей на стадион?)))
    Скажите это уже началась деградация или просто дистанционная работа так влияет?))))
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    katun2
    katun2, 11.10.2021 12:45
    +9
    Да задрали Вы дергать его с этим Малиновским, аж бесит уже!!!!
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    Игорь Авто
    online
    Игорь Авто, 11.10.2021 12:34
    +9
    школота а не журналисты
    Ссылка
    GELO88
    online
    GELO88, 11.10.2021 12:45
    +5
    Александр Васильевич, удачи , победы Вам и команде.
    С Богом.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 11.10.2021 12:44
    +4
    Обижающийся из Бергамо, 11.10.2021 12:26
    Я смотрел вживую прессуху.
    Уважаемые журналисты скажите зачем вы задаете вопросы по логистике главному тренеру?
    А про ситуация с ковидом и запуском людей на стадион?)))
    Скажите это уже началась деградация или просто дистанционная работа так влияет?))))
    этим т.н. журналюгам лишь найти из ничего сенсацию, кого-то очернить, подье...ть, облить дерьмом и т.п.
    это касается и сайтов: одну и ту же новость (пример: Петраков-Малина) обсасывают сами и с помощью типа экспердов (типа Левченко и др.)
    Ссылка
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 11.10.2021 12:54
    +1
    - Какова ситуация с травмированными, нет ли новых потерь?
    - У нас все хорошо, но еще сегодня вечером тренировка.
    ---
    Петраков жжот
    Ссылка
    GELO88
    online
    GELO88, 11.10.2021 12:53
    +1
    Чем больше грузят про это М. тем больше не хочется его видеть в Украинском футболе, разве, что в ФК Луцксантехприбор.
    Ссылка
    Обижающийся из Бергамо
    online
    Обижающийся из Бергамо, 11.10.2021 12:56
    0
    Burevestnik, 11.10.2021 12:44
    этим т.н. журналюгам лишь найти из ничего сенсацию, кого-то очернить, подье...ть, облить дерьмом и т.п.
    это касается и сайтов: одну и ту же новость (пример: Петраков-Малина) обсасывают сами и с помощью типа экспердов (типа Левченко и др.)
    Слушай даже дело не в разжигании.
    Ты вот вдумайся,ты допустим врач, а прихожу к тебе на прием, очередь перед этим отстоял, и спрашиваю, здравствуйте я сантехник подскажите мне какой ключ нужно взять чтобы перекрыть порыв воды на 10 или 12.
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 11.10.2021 13:01
    -1
    в украине нет журналистики, как политической, так и спортивной. прессуху пропускаем, футбол в украине это только то что происходит непосредственно на поле.
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 11.10.2021 12:58
    -1
    Обижающийся из Бергамо, 11.10.2021 12:26
    Я смотрел вживую прессуху.
    Уважаемые журналисты скажите зачем вы задаете вопросы по логистике главному тренеру?
    А про ситуация с ковидом и запуском людей на стадион?)))
    Скажите это уже началась деградация или просто дистанционная работа так влияет?))))
    нет, просто в прессе остались патриоты, а журналистов по выгоняли из страны.
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