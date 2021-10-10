Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Всегда готов вернуться в сборную»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал скандал с невызовом его в сборную Украины.
«Раздули скандал на ровном месте. В прошлом месяце у нас с тренером возникли разногласия в видении ситуации. Когда игрокам из «Шахтера» и «Динамо» позволили вернуться в клубы, я тоже попросил об этом и получил разрешение.
Я всегда максимально готов вернуться в сборную. Но не знаю, как будет дальше – решает тренер», – сказал Малиновский.
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Источник — Eco Di Bergamo
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Я в тебе не сомневался не когда, ты с любого подвала сбежишь, не какой замок тебя не остановит.
А тут какие-то модераторы спорт.юа
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