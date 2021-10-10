Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Всегда готов вернуться в сборную»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал скандал с невызовом его в сборную Украины.



«Раздули скандал на ровном месте. В прошлом месяце у нас с тренером возникли разногласия в видении ситуации. Когда игрокам из «Шахтера» и «Динамо» позволили вернуться в клубы, я тоже попросил об этом и получил разрешение.



Я всегда максимально готов вернуться в сборную. Но не знаю, как будет дальше – решает тренер», – сказал Малиновский.

Читайте также: Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Делаю то, что тренер говорит мне»