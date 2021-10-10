Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Всегда готов вернуться в сборную»

Полузащитник «Аталанты» – о недопонимании с главным тренером национальной команды

  • 10.10.2021 18:56
  • 5346 просмотров
  • 33 комментария
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Всегда готов вернуться в сборную»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал скандал с невызовом его в сборную Украины.
 
«Раздули скандал на ровном месте. В прошлом месяце у нас с тренером возникли разногласия в видении ситуации. Когда игрокам из «Шахтера» и «Динамо» позволили вернуться в клубы, я тоже попросил об этом и получил разрешение.
 
Я всегда максимально готов вернуться в сборную. Но не знаю, как будет дальше – решает тренер», – сказал Малиновский.

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Источник — Eco Di Bergamo

(54 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    oilhunt12
    online
    oilhunt12, 10.10.2021 20:23
    0
    offshorezeli, 10.10.2021 20:15
    Аталанта в позиционный футбол играет, там ненужны большие скоростя центральных полузащитников.
    Аталанта в разный футбол играет.
    Ссылка
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 10.10.2021 20:22 (изменен)
    0
    samird, 10.10.2021 19:40
    Если он действительно ХОЧЕТ играть за сборную, он должен сам выйти на связь с Петраковым и прямо об этом сказать. У меня нет никаких сомнений, что Петраков это оценит. Потом приехать на сбор и в личной беседе с тренером уладить все недопонимания. И выкладываться на полную. Ничего зазорного для Руслана в этом не будет. Абсолютно. Это будете не проявлением слабости, а наоборот - доказательством, что у него есть характер. А намекать через прессу, мол я в принципе и не против поиграть - это не вариант. Это звездность. Это детскость. Это слабость.
    да не, соц сети тоже норм вариант. по сути ему не за что извинятся, или вы думаете за кадром он Петракова на юух послал. не надо раздувать из мухи слона, Петраков не враг себе, если он будет нуждаться в малине, он его вызовет.
    Ссылка
    oilhunt12
    online
    oilhunt12, 10.10.2021 20:19
    0
    samird, 10.10.2021 19:40
    Если он действительно ХОЧЕТ играть за сборную, он должен сам выйти на связь с Петраковым и прямо об этом сказать. У меня нет никаких сомнений, что Петраков это оценит. Потом приехать на сбор и в личной беседе с тренером уладить все недопонимания. И выкладываться на полную. Ничего зазорного для Руслана в этом не будет. Абсолютно. Это будете не проявлением слабости, а наоборот - доказательством, что у него есть характер. А намекать через прессу, мол я в принципе и не против поиграть - это не вариант. Это звездность. Это детскость. Это слабость.
    Это должен делать "старший" -- тренер, а не игрок.
    Ссылка
    oilhunt12
    online
    oilhunt12, 10.10.2021 20:18
    0
    brighi10, 10.10.2021 19:51
    можна сюда скинуть ссылку на эти НЕСКОЛЬКО порталов где он входит прямо сейчас в топ 50 игроков Европы???
    Вот, например хускорд тот же . Малиновский сейчас занимает 48еместо в Европе среди всех игроков.
    https://www.whoscored.com/Statistics
    Ссылка
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 10.10.2021 20:15
    0
    Saar, 10.10.2021 20:09
    Для Аталанти не повільний , а для збірної-повільний. Якусь єрунду ти говориш.
    Аталанта в позиционный футбол играет, там ненужны большие скоростя центральных полузащитников.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
    Mac_Gyver, 10.10.2021 20:13
    +1
    bullyUA, 10.10.2021 20:06
    Не нужен Петракову Малиновский. Слишком Малиновский медленный для схем Петракова. А позиционные атаки Петраков не признает.
    Даже если это и так всегда нужен игрок на замену.
    Ссылка
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 10.10.2021 20:12
    0
    Михаил Степанов, 10.10.2021 19:22
    Это тебе Петраков сказал кем он видит Малину? Или сам Малина? Будет игрок в кондиции и способен будет весь матч работать в отборе, работать на команду, никто не станет его мариновать на лавке
    если никто не будет, значит Петракова кем-то подменили перед матчем с Францией, или ты думаешь что умнее его, одно из двух.
    Ссылка
    Saar
    Saar, 10.10.2021 20:09
    +1
    bullyUA, 10.10.2021 20:06
    Не нужен Петракову Малиновский. Слишком Малиновский медленный для схем Петракова. А позиционные атаки Петраков не признает.
    Для Аталанти не повільний , а для збірної-повільний. Якусь єрунду ти говориш.
    Ссылка
    Kh75
    online
    Kh75, 10.10.2021 20:08
    +1
    За сборную надо хотеть играть, а если Малиновский решил поберечь себя, пропустив товарняк, ну так правильно Петраков поступил. Чтоб остальным неповадно было. Незаменимых нет
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 10.10.2021 20:07 (изменен)
    0
    Max_Моle_7777, 10.10.2021 19:55
    Алёшка ,Что ты вчера сильно расстроился,ты же молился на финов что бы Пятов много пропускал,сколько тебе платят за такое
    Макс. Здесь я признал свою ошибку. И после игры СБУ и Андрея написал
    https://sport.ua/uk/news/557362-samiy-vozrastnoy-v-sbornoy-andrey-pyatov-po
    bil-rekord-anatoliya-timoshchuka#comments10036250
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 10.10.2021 20:06
    0
    Не нужен Петракову Малиновский. Слишком Малиновский медленный для схем Петракова. А позиционные атаки Петраков не признает.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 10.10.2021 20:05
    +1
    Max_Моle_7777, 10.10.2021 19:55
    Алёшка ,Что ты вчера сильно расстроился,ты же молился на финов что бы Пятов много пропускал,сколько тебе платят за такое
    Максим, не прошло и часа
    Я в тебе не сомневался не когда, ты с любого подвала сбежишь, не какой замок тебя не остановит.
    А тут какие-то модераторы спорт.юа
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
    Viktor Krichevskii, 10.10.2021 19:59
    -1
    время лечит...разберуться
    Ссылка
    Max_Моle_7777
    online
    Max_Моle_7777, 10.10.2021 19:55
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Алексей Голяченко, 10.10.2021 19:38
    Макс, ждем с нового аккаунта
    Алёшка ,Что ты вчера сильно расстроился,ты же молился на финов что бы Пятов много пропускал,сколько тебе платят за такое
    Ссылка
    brighi10
    online
    brighi10, 10.10.2021 19:51
    +2
    oilhunt12, 10.10.2021 19:07
    Он прямо сейчас входит в топ 50 лучших игроков Европы по версии нескольких аналитических порталов.
    можна сюда скинуть ссылку на эти НЕСКОЛЬКО порталов где он входит прямо сейчас в топ 50 игроков Европы???
    Ссылка
    brighi10
    online
    brighi10, 10.10.2021 19:49
    0
    Вячеслав Круссер, 10.10.2021 18:59
    Как ребёнок(( они попросили и я попросил
    звезда кули
    Ссылка
    Макс Руденко
    online
    Макс Руденко, 10.10.2021 19:49
    0
    Коли буде потрібен, покличуть. Тема закрита. Пєні.ов і шав.чки в будку. Русіку перемог в ЛЧ та Серії А.
    Ссылка
    samird
    samird, 10.10.2021 19:40 (изменен)
    +3
    Если он действительно ХОЧЕТ играть за сборную, он должен сам выйти на связь с Петраковым и прямо об этом сказать. У меня нет никаких сомнений, что Петраков это оценит. Потом приехать на сбор и в личной беседе с тренером уладить все недопонимания. И выкладываться на полную. Ничего зазорного для Руслана в этом не будет. Абсолютно. Это будете не проявлением слабости, а наоборот - доказательством, что у него есть характер. А намекать через прессу, мол я в принципе и не против поиграть - это не вариант. Это звездность. Это детскость. Это слабость.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 10.10.2021 19:39
    +4
    Короче, пусть Петраков сам решает что делать с Русланом. А мы только можем писать здесь сколько угодно и предполагать
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 10.10.2021 19:38
    +1
    MaX_mole, 10.10.2021 19:23
    Малина ждём в сборной
    Макс, ждем с нового аккаунта
    Ссылка
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