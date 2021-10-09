Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Делаю то, что тренер говорит мне»

Хавбек «Аталанты» - о своей роли в команде

  • 09.10.2021 13:29
  • 1030 просмотров
  • 9 комментариев
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Делаю то, что тренер говорит мне»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский оценил свои выступления за клуб на старте нынешнего сезона:

«Аталанта» всегда сильнее играет во втором круге. Уверен, на длинной дистанции для нас все будет складываться хорошо, когда соперники будут терять.

Сейчас чувствую себя лучше. Даже учитывая операцию по удалению грыжи перед сезоном, из-за которой пропустил подготовку. Тренер давал мне уверенность, давая постоянно играть. Много готовлюсь в физическом плане, потому что немного отстал.

В «Аталанте» нелегко поддерживать высокую результативность, потому что играть здесь – не просто прогулка в парке. Нужно быть гибким и нельзя ограничивать себя футболом, к которому ты привык.

Если говорить о моем выступлении в конце прошлого сезона, надо помнить, что мы играли в четыре защитника. Может, я тогда действовал ближе к воротам соперника, забивал больше голов.

Делаю, что тренер говорит мне. Если нужно сыграть защитника – нет проблем».

Напомним, Малиновский не был вызван в сборную Украины на октябрьские матчи. Вчера пресс-атташе сборной Украины отменил вопрос финских журналистов по поводу Малиновского во время пресс-конференции главного тренера команды Александра Петракова.

Источник — Eco Di Bergamo

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    VVO
    online
    VVO, 09.10.2021 14:00
    +1
    На щастя діду осталось всього 3 матчі.
    Ссылка
    MaX_mole
    online
    MaX_mole, 09.10.2021 14:00
    +1
    Тебя Малина в ближайших
    матчах очень будет не хватать ,ты топ
    Ссылка
    VVO
    online
    VVO, 09.10.2021 13:56
    -3
    Bibenco, 09.10.2021 13:41
    Раньше надо было так делать
    Ви свічку тримали, що знаєте як було, хотів не хотів, чи просто слова цього "чудо тренера" для вас це вс.
    Ссылка
    Bibenco
    Bibenco, 09.10.2021 13:41
    +4
    andre_lui, 09.10.2021 13:38
    Он и делает! Не вызвали - не ноет.
    Раньше надо было так делать
    Ссылка
    andre_lui
    online
    andre_lui, 09.10.2021 13:41
    -1
    alefteev77, 09.10.2021 13:35
    Интересно, будет ли Шевченко сегодня давать какое-то интервью? О том как он скучает за сборной и ждет принять руль главного тренера Реала или Барселоны
    При чем тут Шевченко? Вы точно болельщик СБУ, а не РФС? Может гол Филимонову напрягает?
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    andre_lui
    online
    andre_lui, 09.10.2021 13:38
    0
    Bibenco, 09.10.2021 13:35
    Делаю, что тренер говорит мне. Если нужно сыграть защитника – нет проблем».
    ---------------
    Делал бы тоже самое в сборной, не было бы ни у кого проблем.
    Он и делает! Не вызвали - не ноет.
    Ссылка
    Bibenco
    Bibenco, 09.10.2021 13:35
    +2
    Делаю, что тренер говорит мне. Если нужно сыграть защитника – нет проблем».
    ---------------
    Делал бы тоже самое в сборной, не было бы ни у кого проблем.
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 09.10.2021 13:35 (изменен)
    +1
    Интересно, будет ли Шевченко сегодня давать какое-то интервью? О том как он скучает за сборной и ждет принять руль главного тренера Реала или Барселоны
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 09.10.2021 13:34
    +1
    Теперь даже понятно, кто поднял этот вой в СМИ касательно звезды Малиновского.
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