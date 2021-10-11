Квалификация ЧМ-2022. Матчи игрового дня 11 октября. Результаты и таблицы

11 октября проходит 11 поединков отборочного турнира чемпионата мира 2022

  • 11.10.2021 21:50
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Квалификация ЧМ-2022. Матчи игрового дня 11 октября. Результаты и таблицы
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11 октября проходит 11 поединков отборочного турнира чемпионата мира 2022.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua

Квалификация ЧМ-2022

8-й тур, 11 октября

Группа E

  • 21:45. Беларусь – Чехия
  • 21:45. Эстония – Уэльс

Группа G

  • 21:45. Норвегия – Черногория
  • 21:45. Латвия – Турция
  • 21:45. Нидерланды – Гибралтар

Группа H

  • 19:00. Кипр – Мальта – 2:2 [Футбол 2]
  • 21:45. Хорватия – Словакия [Футбол 1]
  • 21:45. Словения – Россия

Группа J

  • 21:45. Исландия – Лихтенштейн
  • 21:45. Румыния – Армения [Футбол 3]
  • 21:45. Северная Македония – Германия [Футбол 2]

Турнирные таблицы квалификации ЧМ–2022

Источник — Sport.ua

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