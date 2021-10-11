Квалификация ЧМ-2022. Матчи игрового дня 11 октября. Результаты и таблицы

11 октября проходит 11 поединков отборочного турнира чемпионата мира 2022.
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Квалификация ЧМ-2022
8-й тур, 11 октября
Группа E
- 21:45. Беларусь – Чехия
- 21:45. Эстония – Уэльс
Группа G
- 21:45. Норвегия – Черногория
- 21:45. Латвия – Турция
- 21:45. Нидерланды – Гибралтар
Группа H
- 19:00. Кипр – Мальта – 2:2 [Футбол 2]
- 21:45. Хорватия – Словакия [Футбол 1]
- 21:45. Словения – Россия
Группа J
- 21:45. Исландия – Лихтенштейн
- 21:45. Румыния – Армения [Футбол 3]
- 21:45. Северная Македония – Германия [Футбол 2]
Турнирные таблицы квалификации ЧМ–2022
Источник — Sport.ua
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