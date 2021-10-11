Журналист: Ребров покинет ОАЭ в мае и будет следить за событиями в сборной

По данным Цыганыка, «Аль-Айн» хочет продлить сотрудничество с Ребровым

  • 11.10.2021 21:00
  • 2071 просмотр
  • 9 комментариев
Журналист: Ребров покинет ОАЭ в мае и будет следить за событиями в сборной
© ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Журналист Игорь Цыганык сообщил, что главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров планирует покинуть клуб из ОАЭ после текущего сезона:

«Насколько мне известно, «Аль-Айн» хочет продлить сотрудничество с Ребровым. А сам Сергей хочет доработать контракт, который подписан до мая 2022 года, и уйти. Никакой клаусулы в контракте нет. 

Ребров хотел тренировать сборную Украины. Представители клуба долго тянули с ответом, потом сказали, что хотят, чтобы Сергей отработал контракт.

Ребров не собирается оставаться в этом клубе. Он планирует доработать сезон, а после этого смотреть, каким будет развитие событий в национальной сборной. У него есть мечта – работать в сборной Украины». 

Напомним, Сергей Ребров во второй раз подряд получил приз лучшему тренера месяца в чемпионате ОАЭ.

ЦЫГАНЫК: «Если Петраков выведет сборную на ЧМ, он ее в Катар и повезет»

Источник — Циганик LIVE

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 11.10.2021 21:16
    +8
    Ничего не имею против Реброва, но хочу чтобы у Петракова все получилось.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
    Vladislav Pohily, 11.10.2021 21:24
    +4
    KIEWADIM, 11.10.2021 21:16
    Ничего не имею против Реброва, но хочу чтобы у Петракова все получилось.
    Аналогично.
    Ссылка
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 11.10.2021 21:10
    +2
    это будет некрасиво по отношению к Петракову, причём второй раз подряд.
    Ссылка
    Артем Дима футболист
    online
    Артем Дима футболист, 11.10.2021 21:14
    +1
    Возможно это такая же правда как и то что Коломойский не имеет отношения к Днепру 1. Смотрите источник. Там циган
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    inspekcha85
    online
    inspekcha85, 11.10.2021 21:51
    0
    Ну нет ужжж...если у деда вдруг попрёт и он выведет Украину через плей-офф,а там тоже ведь нужно будет побеждать дважды,на ЧМ в Катар,насколько справедливо и морально будет назначать главным Реброва тогда?
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    Apachydy
    online
    Apachydy, 11.10.2021 21:51
    0
    Какая-то "покидалка" у него слишкои тонкая
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 11.10.2021 21:17
    0
    Завтра Петраков обіграє Боснію, і Ребров буде незатребуваний.
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 11.10.2021 21:12
    -1
    постыдились бы озвучивать такие мысли
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 11.10.2021 21:11
    -2
    выиграл ЧМ молодёжный, заменили на Ротаня, сейчас в отборе тоже вполне успешно справляется со своей работой, и опять несправедливая замена на кого-то?
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