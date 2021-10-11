Журналист: Ребров покинет ОАЭ в мае и будет следить за событиями в сборной

Журналист Игорь Цыганык сообщил, что главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров планирует покинуть клуб из ОАЭ после текущего сезона:

«Насколько мне известно, «Аль-Айн» хочет продлить сотрудничество с Ребровым. А сам Сергей хочет доработать контракт, который подписан до мая 2022 года, и уйти. Никакой клаусулы в контракте нет.

Ребров хотел тренировать сборную Украины. Представители клуба долго тянули с ответом, потом сказали, что хотят, чтобы Сергей отработал контракт.

Ребров не собирается оставаться в этом клубе. Он планирует доработать сезон, а после этого смотреть, каким будет развитие событий в национальной сборной. У него есть мечта – работать в сборной Украины».

Напомним, Сергей Ребров во второй раз подряд получил приз лучшему тренера месяца в чемпионате ОАЭ.

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