ЦЫГАНЫК: «Если Петраков выведет сборную на ЧМ, он ее в Катар и повезет»

Футбольный журналист спрогнозировал судьбу главного тренера сине-желтых

  • 11.10.2021 22:09
  • 2013 просмотров
  • 11 комментариев
ЦЫГАНЫК: «Если Петраков выведет сборную на ЧМ, он ее в Катар и повезет»
© УАФ. Александр Петраков

Футбольный журналист Игорь Цыганык спрогнозировал судьбу Александра Петракова в случае выхода сборной Украины на чемпионат мира 2022 в Катаре:

«Если Петраков выведет команду на ЧМ-2022, то он ее туда и повезет. Это 100%, это абсолютно точно. Это я могу вам сказать однозначно! Может случиться форс-мажор и небо на землю упасть, но если удастся пройти (а ему обещано это, и он работает с этой целью – выйти со второго места, попасть в плей-офф и пройти его), то он повезет команду на чемпионат мира.

Если же нет, то я могу сказать, что и не пройдя на турнир, Петраков может остаться. Если он даст хороший результат и при нем команда будет играть хорошо, то почему он не может остаться?

Мы все ждем Реброва, но сегодня – это одно, а завтра может быть все совсем по-другому. И Реброву могут предложить такой контракт, от которого он не сможет отказаться.

Я вам скажу то, что происходит сейчас, на сегодняшний момент, на эту минуту. Могу сказать, какие мысли у всех. Но может случиться все что хочешь. Поэтому сейчас надо думать о каждом следующем поединке».

Журналист: Ребров покинет ОАЭ в мае и будет следить за событиями в сборной

Источник — Циганик LIVE

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
    alefteev77, 11.10.2021 22:46 (изменен)
    +6
    terhoha, 11.10.2021 22:29
    Петраков не тренер національної збірної. Чисто клоун якийсь.
    Шевченко: Франция-Украина 1-1 (выезд), Украина-Финляндия 1-1 (дома), Украина - Казахстан 1-1 (дома). Итого 3 очка при двух матчах дома с Финляндией и Казахстаном. Тренировал сборную уже 4 года до этого.
    -
    Петраков: Казахстан-Украина 2-2 (выезд), Украина-Франция 1-1 (дома), Финляндия-Украина 1-2 (выезд). Итого 5 очков при двух матчах на выезде с Финляндией и Казахстаном. Тренировал сборную 4 дня до этого.
    -
    Матч с Францией команды Петракова особенно в 1-ом тайм, это солидная игра с позиции силы. Команда Шевченко выглядела существенно хуже на фоне Франции.
    -
    Так что еще неизвестно кто клоун.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 11.10.2021 23:20
    +1
    Fragma1, 11.10.2021 23:13
    Ооо, а тебя на прогулку с клетки выпустили? Погавкать вылезло в пользу хозяев
    Когда тебя поведут на улицу, не забудь одеть намордник. Какой-то непонятный бред излагаешь
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 11.10.2021 23:11
    +1
    aleks19826, 11.10.2021 23:03
    Ну не вірю, що з боснією він набере 4 очка. Ледь обіграли фінансів і ті виглядали по малюнку гри в рази краще, а в Боснії є джеко і пяніч - мега зірки не те що в нас ярмола на заміні у вх, а зіна просто в манчестері числиться. Не дуже хочу, щоб цей обіжений навіть при трьох перемогах залишився в збірній. Це деградація на на рік хлопців наших і постійні чвари в стані команди
    В данный момент у нас нет не времени не возможности что-то менять. Да и Петракову нужно дать шанс. Нужно верить в наших пацанов и тренера
    Ссылка
    SrnaNeSriPodNogi
    online
    SrnaNeSriPodNogi, 11.10.2021 23:35
    0
    Может лучше с стецько рыбу ловить? Походу вы только и способны на то чтобы вылаживать фото специально пойманной для вас рыбы. Две истерички которые постоянно несут что попало.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 11.10.2021 22:59
    0
    Fragma1, 11.10.2021 22:29
    Главный нытик снова на сцене, чепуха в эфире плакала?
    Тебя забыли выгулять перед сном и ты решил гадить в каждой теме на спорт.юа ?
    Ссылка
    turist86
    online
    turist86, 11.10.2021 22:45
    0
    "Це я можу вам сказати однозначно!"
    Ссылка
    UPL
    online
    UPL, 11.10.2021 22:41
    0
    Ти диви яка логіка!!!
    Ссылка
    Fragma1
    Fragma1, 11.10.2021 23:13
    -3
    Алексей Голяченко, 11.10.2021 22:59
    Тебя забыли выгулять перед сном и ты решил гадить в каждой теме на спорт.юа ?
    Ооо, а тебя на прогулку с клетки выпустили? Погавкать вылезло в пользу хозяев
    Ссылка
    aleks19826
    online
    aleks19826, 11.10.2021 23:03
    -4
    Ну не вірю, що з боснією він набере 4 очка. Ледь обіграли фінансів і ті виглядали по малюнку гри в рази краще, а в Боснії є джеко і пяніч - мега зірки не те що в нас ярмола на заміні у вх, а зіна просто в манчестері числиться. Не дуже хочу, щоб цей обіжений навіть при трьох перемогах залишився в збірній. Це деградація на на рік хлопців наших і постійні чвари в стані команди
    Ссылка
    Fragma1
    Fragma1, 11.10.2021 22:29
    -4
    Главный нытик снова на сцене, чепуха в эфире плакала?
    Ссылка
    terhoha
    online
    terhoha, 11.10.2021 22:29
    -8
    Петраков не тренер національної збірної. Чисто клоун якийсь.
    Ссылка
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