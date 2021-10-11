ЦЫГАНЫК: «Если Петраков выведет сборную на ЧМ, он ее в Катар и повезет»

Футбольный журналист Игорь Цыганык спрогнозировал судьбу Александра Петракова в случае выхода сборной Украины на чемпионат мира 2022 в Катаре:
«Если Петраков выведет команду на ЧМ-2022, то он ее туда и повезет. Это 100%, это абсолютно точно. Это я могу вам сказать однозначно! Может случиться форс-мажор и небо на землю упасть, но если удастся пройти (а ему обещано это, и он работает с этой целью – выйти со второго места, попасть в плей-офф и пройти его), то он повезет команду на чемпионат мира.
Если же нет, то я могу сказать, что и не пройдя на турнир, Петраков может остаться. Если он даст хороший результат и при нем команда будет играть хорошо, то почему он не может остаться?
Мы все ждем Реброва, но сегодня – это одно, а завтра может быть все совсем по-другому. И Реброву могут предложить такой контракт, от которого он не сможет отказаться.
Я вам скажу то, что происходит сейчас, на сегодняшний момент, на эту минуту. Могу сказать, какие мысли у всех. Но может случиться все что хочешь. Поэтому сейчас надо думать о каждом следующем поединке».
Журналист: Ребров покинет ОАЭ в мае и будет следить за событиями в сборной
Источник — Циганик LIVE
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Петраков: Казахстан-Украина 2-2 (выезд), Украина-Франция 1-1 (дома), Финляндия-Украина 1-2 (выезд). Итого 5 очков при двух матчах на выезде с Финляндией и Казахстаном. Тренировал сборную 4 дня до этого.
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Матч с Францией команды Петракова особенно в 1-ом тайм, это солидная игра с позиции силы. Команда Шевченко выглядела существенно хуже на фоне Франции.
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Так что еще неизвестно кто клоун.
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