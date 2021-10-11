Альянс одержал волевую победу над Олимпиком и обошел Кривбасс

В матче 13-го тура Первой лиги Украины «Альянс» из Липовой Долины на своем поле обыграл донецкий «Олимпик» со счетом 2:1.

Благодаря этой победе «Альянс», набрав 26 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице, опередив «Кривбасс» на один балл. Отставание от «Металлиста» составляет 6 очков.

Первая лига. 13-й тур

«Альянс» – «Олимпик» – 2:1

Голы: Прядун, 45 (0:1). Писный, 63 (1:1). Рогозинский, 69 (2:1).

Турнирная таблица