Сергей ЛИТОВЧЕНКО: «Мы больше проиграли, чем Альянс выиграл»

Наставник «Олимпика» подвел итоги матча Первой лиги

  • 12.10.2021 09:46
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Сергей ЛИТОВЧЕНКО: «Мы больше проиграли, чем Альянс выиграл»
© ФК Олимпик Донецк

Наставник «Олимпика» Сергей Литовченко прокомментировал поражение своей команды в матче с Альянсом (1:2).

«Почему такой результат? При счете 1:0 в нашу пользу мы не реализовали два не то что стопроцентных но 200% момента! Забей мы хотя в одном из тех эпизодов, игра сложилась бы совершенно по-другому! Сегодня больше мы проиграли этот матч, чем «Альянс» его выиграл.

Мы сознательно отдали преимущество сопернику, знали, что это сыгранная команда, которая долго строилась. Если нашей команде четыре месяца, то «Альянсу», можно сказать, 4 года. Было тяжело, но мы навязали борьбу, играли на своих сильных качествах. Не дотерпели, не хватило… Кроме того, подвело наше исполнительское мастерство», — считает Литовченко.

Источник — ФК Олимпик Донецк

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