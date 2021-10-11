Виктор ВАЦКО: «Финляндия не создала проблем сборной Украины»

Комментатор высказался о первой победе нашей сборной под руководством Петракова

  • 11.10.2021 14:18
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Виктор ВАЦКО: «Финляндия не создала проблем сборной Украины»
© УАФ

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о матче квалификации ЧМ-2022 между сборными Финляндии и Украины, в котором наша команда одержала победу 2:1.

«Я посмотрел пресс-конференцию Петракова перед матчем. Какие вопросы такие и ответы. Нужно готовить правильные вопросы. Ему трудно с первого дня в этой сборной. Он делал себе труднее из матча к матчу. И он, и результаты команды. То, что финны играли первым номером – следует из того, что они пропустили быстрый гол. Также, давайте не забывать о футбольной философии Петракова. Он с первого дня доносит всем, что ему не нужен этот пас ради паса. Ему нужна надежность в обороне и быстрый переход из обороны в атаку.

Сборная Украины за этот матч провела 12 контратак. Это говорит о качестве сборной Финляндии. Качество их игры первым номером вызывает очень много вопросов, если лучший футболист средней линии и группы атаки имеет 75% точности передач. Они не создавали моментов из своего контроля мяча. Сборная Финляндии не создала проблем сборной Украины. Кто-то увидел классный, организованный прессинг от финнов? Может лучше вообще не прессинговать, чем прессинговать лишь бы как? В моменте с первым голом, Томас Лам контролировал левую ногу Андрея Ярмоленко, а тот переложил мяч под правую ногу и пробил. Для меня, это команда Ярмоленко. Мы увидели две разные сборные Финляндии. В марте они отдали нам мяч, стали в две линии 5-4-1 и играли на отбой. В этом матче они пытались выходить из обороны в атаку через короткие и средние передачи.

Я думаю, что в сборной Петракова - система игры важнее имен игроков. У Петракова свое видение игры. Это видение приносило ему результат на Чемпионате Мира U-20. Последнее дело – осуждать тренеров за стиль игры. Главное в футболе – результат. Я очень хочу увидеть сборную Украины в матче, где нужно будет играть первым номером. Пока что, мы знакомимся с футболом, который показывает сборная при Петракове. История с Малиновским показывает, что для Петракова имена уходят на второй план. Гол финнов – сейв Пятова и несчастный случай для Матвиенко. Пукки просто стоял и в него попал мяч.

Я считаю, что максимальная скорость в переходных фазах – требование современного футбола. В контратаках сборной Украины мне не хватало последнего паса, последнего удара, последнего решения. Финны создали два 100%-ных момента, в которых выручил Пятов. Но остается двоякое впечатление. С одной стороны, Украина контролировала игру, а с другой стороны, такие игры не нужно доводить до инфаркта, нужно закрывать раньше. У финнов были огромные проблемы в опорной зоне. В моменте с нашим вторым голом Цыганков находится в 16-ти метрах от ворот и никого из соперников рядом нет. Мне кажется, что сборная стала более рациональной в обороне», - сказал Вацко.

Источник — Футбол 1/2/3

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