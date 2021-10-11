Тибо КУРТУА: «Сыграли лишь для того, чтобы УЕФА получил еще больше денег»

В воскресенье, 10 октября сборная Италии обыграла команду Бельгии (2:1) в матче за третье место Лиги наций. Вратарь бельгийцев Тибо Куртуа раскритиковал саму идею проведения такого матча.

«Эта игра проводилась исключительно ради денег, нужно быть честными. Мы играли, только чтобы УЕФА получил еще больше денег. Посмотрите, как обе команды поменяли свои составы. В финале бы вышли совсем другие футболисты. Это говорит о том, что мы проводим слишком много матчей», — сказал Куртуа.

Напомним, что в финале Лиги наций Франция обыграла Испанию (2:1).