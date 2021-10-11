Тибо КУРТУА: «Сыграли лишь для того, чтобы УЕФА получил еще больше денег»

Вратарь сборной Бельгии раскритиковал матч за третье место Лиги наций

  • 11.10.2021 11:40
  • 2244 просмотра
  • 4 комментария
Тибо КУРТУА: «Сыграли лишь для того, чтобы УЕФА получил еще больше денег»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 10 октября сборная Италии обыграла команду Бельгии (2:1) в матче за третье место Лиги наций. Вратарь бельгийцев Тибо Куртуа раскритиковал саму идею проведения такого матча.

«Эта игра проводилась исключительно ради денег, нужно быть честными. Мы играли, только чтобы УЕФА получил еще больше денег. Посмотрите, как обе команды поменяли свои составы. В финале бы вышли совсем другие футболисты. Это говорит о том, что мы проводим слишком много матчей», — сказал Куртуа.

Напомним, что в финале Лиги наций Франция обыграла Испанию (2:1).

Источник — Sky Sports

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    zhevasil
    online
    zhevasil, 11.10.2021 11:49
    +6
    Устал бедный, много матчей, 5 мячей в 2-х матчах пропустил.
    Лунин из основы вытеснит - отдохнёшь.
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 11.10.2021 11:50
    +5
    правильно тибо- играйте как тяжеловесы в боксе раз в год
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    igor_986
    online
    igor_986, 11.10.2021 12:38
    +2
    Ну дак футбол на вашем уровне это в первую очередь бизнес, от сюда и зарплаты у вас не уровня соцеальной надобности.
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    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 11.10.2021 12:35
    +1
    Петракова на него нет.
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