Индиан-Уэллс. Известны первые четыре пары 1/8 финала у женщин

Десятого октября на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс состоялись поединки третьего круга в нижней части сетки.
Свой матч выиграла Элина Свитолина, которая в 1/8 финала сразится против Джессика Пегулы – прямой конкурентки за поездку на Итоговый турнир.
Также стоит отметить победы Лейла Фернандес и Александра Саснович. Первая выбила из борьбы еще одну конкурентку украинки в Чемпионской гонке, вторая одержала еще одну победу в статусе андердога.
Индиан-Уэллс. Третий круг
Нижняя часть сетки
Виктория Азаренко [27] – Петра Квитова [7] – 7:5, 6:4
Александра Саснович – Симона Халеп [11] – 7:5, 6:4
Джессика Пегула [19] – Жасмин Паолини [LL] – 6:4, 6:1
Элина Свитолина [4] – Сорана Кырстя [32] – 4:6, 6:4, 7:6(3)
Шелби Роджерс – Ирина Бегу – 6:0, 6:2
Лейла Фернандес [23] – Анастасия Павлюченкова [9] – 5:7, 6:3, 6:4
Алена Остапенко [24] – Юлия Путинцева – 6:3, 2:6, 6:3
Ига Cвёнтек [2] – Вероника Кудерметова [25] – 6:1, 6:0
Индиан-Уэллс. Пары 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Виктория Азаренко [27] – Александра Саснович
Джессика Пегула [19] – Элина Свитолина [4]
Шелби Роджерс – Лейла Фернандес [23]
Алена Остапенко [24] – Ига Cвёнтек [2]
Источник — Sport.ua
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