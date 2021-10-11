Индиан-Уэллс. Известны первые четыре пары 1/8 финала у женщин

Десятого октября на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс состоялись поединки третьего круга в нижней части сетки.



Свой матч выиграла Элина Свитолина, которая в 1/8 финала сразится против Джессика Пегулы – прямой конкурентки за поездку на Итоговый турнир.



Также стоит отметить победы Лейла Фернандес и Александра Саснович. Первая выбила из борьбы еще одну конкурентку украинки в Чемпионской гонке, вторая одержала еще одну победу в статусе андердога.



Индиан-Уэллс. Третий круг

Нижняя часть сетки

Виктория Азаренко [27] – Петра Квитова [7] – 7:5, 6:4

Александра Саснович – Симона Халеп [11] – 7:5, 6:4

Джессика Пегула [19] – Жасмин Паолини [LL] – 6:4, 6:1

Элина Свитолина [4] – Сорана Кырстя [32] – 4:6, 6:4, 7:6(3)

Шелби Роджерс – Ирина Бегу – 6:0, 6:2

Лейла Фернандес [23] – Анастасия Павлюченкова [9] – 5:7, 6:3, 6:4

Алена Остапенко [24] – Юлия Путинцева – 6:3, 2:6, 6:3

Ига Cвёнтек [2] – Вероника Кудерметова [25] – 6:1, 6:0

Индиан-Уэллс. Пары 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Виктория Азаренко [27] – Александра Саснович

Джессика Пегула [19] – Элина Свитолина [4]

Шелби Роджерс – Лейла Фернандес [23]

Алена Остапенко [24] – Ига Cвёнтек [2]