Индиан-Уэллс. Известны первые четыре пары 1/8 финала у женщин

Свитолина продолжает борьбу, плохой день для Румынии и России

  • 11.10.2021 11:27
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Индиан-Уэллс. Известны первые четыре пары 1/8 финала у женщин
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Десятого октября на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс состоялись поединки третьего круга в нижней части сетки.
 
Свой матч выиграла Элина Свитолина, которая в 1/8 финала сразится против Джессика Пегулы – прямой конкурентки за поездку на Итоговый турнир.
 
Также стоит отметить победы Лейла Фернандес и Александра Саснович. Первая выбила из борьбы еще одну конкурентку украинки в Чемпионской гонке, вторая одержала еще одну победу в статусе андердога.
 
Индиан-Уэллс. Третий круг

Нижняя часть сетки

 Виктория Азаренко [27] –  Петра Квитова [7] – 7:5, 6:4
 Александра Саснович –  Симона Халеп [11] – 7:5, 6:4

 Джессика Пегула [19] –  Жасмин Паолини [LL] – 6:4, 6:1
 Элина Свитолина [4] –  Сорана Кырстя [32] – 4:6, 6:4, 7:6(3)

 Шелби Роджерс –  Ирина Бегу – 6:0, 6:2
 Лейла Фернандес [23] –  Анастасия Павлюченкова [9] – 5:7, 6:3, 6:4

 Алена Остапенко [24] –  Юлия Путинцева – 6:3, 2:6, 6:3
 Ига Cвёнтек [2] –  Вероника Кудерметова [25] – 6:1, 6:0

Индиан-Уэллс. Пары 1/8 финала

Нижняя часть сетки

 Виктория Азаренко [27] –  Александра Саснович
 Джессика Пегула [19] –  Элина Свитолина [4]

 Шелби Роджерс –  Лейла Фернандес [23]
 Алена Остапенко [24] –  Ига Cвёнтек [2]

Источник — Sport.ua

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