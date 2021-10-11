Франция стала первой сборной, которая выиграла Лигу наций, ЧМ и Евро

В воскресенье, 10 октября, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» прошел финальный матч Лиги наций, в котором сборная Франции обыграла команду Испании (2:1).
Как сообщает Squawka, Франция стала первой командой, которая выиграла три международных турнира – чемпионат мира (1998, 2018), чемпионат Европы (1984, 2000) и Лигу наций.
Напомним, что Франция стала вторым победителем Лиги наций в истории. Первым чемпионом в 2019-м году стала Португалия.
Источник — Squawka
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