Франция стала первой сборной, которая выиграла Лигу наций, ЧМ и Евро

Очередной трофей в активе «Ле Бле»

  • 11.10.2021 10:48
  • 308 просмотров
  • 1 комментарий
Франция стала первой сборной, которая выиграла Лигу наций, ЧМ и Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 10 октября, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» прошел финальный матч Лиги наций, в котором сборная Франции обыграла команду Испании (2:1).

Как сообщает Squawka, Франция стала первой командой, которая выиграла три международных турнира – чемпионат мира (1998, 2018), чемпионат Европы (1984, 2000) и Лигу наций.

Напомним, что Франция стала вторым победителем Лиги наций в истории. Первым чемпионом в 2019-м году стала Португалия. 

Источник — Squawka

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    vitaly78
    vitaly78, 11.10.2021 10:55
    +3
    Лига Европы??? или все же Лигу Наций выиграли, исправьте заголовок
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