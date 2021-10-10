В воскресенье, 10 октября, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» прошел финальный матч Лиги наций, в котором сборная Франции обыграла команду Испании (2:1).
Франция стала вторым победителем Лиги наций. Первым была Португалия в 2019 году, победившая тогда в финале Нидерланды (1:0).
Результаты Лиги наций
🇫🇷 Congratulations France, 2021 UEFA Nations League champions!🎉🎉🎉#NationsLeague pic.twitter.com/djSrqtrGmc— UEFA Nations League (@EURO2024) October 10, 2021
🇫🇷 France = Nations League winners! 👏👏👏#NationsLeague pic.twitter.com/ZnmGYGLsyf— UEFA Nations League (@EURO2024) October 10, 2021
Источник — Sport.ua
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