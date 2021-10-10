Франция стала вторым победителем Лиги наций. Первым была Португалия

В Милане на стадионе «Сан-Сиро» прошел финальный матч Лиги наций

  • 10.10.2021 23:59
  • 315 просмотров
  • 2 комментария
Франция стала вторым победителем Лиги наций. Первым была Португалия
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 10 октября, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» прошел финальный матч Лиги наций, в котором сборная Франции обыграла команду Испании (2:1).

Франция стала вторым победителем Лиги наций. Первым была Португалия в 2019 году, победившая тогда в финале Нидерланды (1:0).

Результаты Лиги наций

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 11.10.2021 00:11
    0
    Saar, 11.10.2021 00:05
    Та можна наштампувать цих турнірів, що знеціняться всі. Бо не чекатимемо ЧЄ раз в 4 роки, а будуть кожен рік грати. Брєд
    Лига наций не каждый год, да и в ней участвует только 4 топ-сборные. Поэтому она не может конкурировать с Евро, но все равно зашла как зрителям так и участникам, судя по тому с каким желанием они в ней играли. Все матчи были супер.
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    Saar
    Saar, 11.10.2021 00:05
    0
    Та можна наштампувать цих турнірів, що знеціняться всі. Бо не чекатимемо ЧЄ раз в 4 роки, а будуть кожен рік грати. Брєд
    Ссылка
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