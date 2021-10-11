Серхио БУСКЕТС: «Мбаппе был в офсайде. Поздравляю чемпионов»

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс после поражения от Франции (1:2) в финале Лиги наций прокомментировал гол, который забил Килиан Мбаппе.

Напомним, что Мбаппе забил мяч на 80-й минуте, но его могли отменить из-за офсайда. Но после просмотра VAR арбитр засчитал взятие ворот.

«На наш взгляд, это офсайд, но у нас сейчас нет другого выбора, кроме как поздравить чемпионов. Мы должны двигаться дальше и сделать шаг вперед к достижению новых титулов.

Мы хорошо удерживали оборонительную линию, и Килиан Мбаппе был в положении вне игры. Судья сказал нам, что Эрик Гарсия хотел сыграть в мяч и он его коснулся», - сказал Бускетс.

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