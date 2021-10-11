Вячеслав ШЕВЧУК: «Обыграли достойного оппонента, но впереди финал»

Эксперт высказался о матчах сборной Украины с Финляндией и Боснией

  • 11.10.2021 10:11
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Вячеслав ШЕВЧУК: «Обыграли достойного оппонента, но впереди финал»
© УЕФА

Бывший игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук после победы украинской команды над Финляндией (2:1) в рамках отбора ЧМ-2022 поделился ожиданиями от матча с Боснией.

«Эту победу заслужили как игроки, так и наставник. Думаю, что мысли, идеи, установку тренера футболистам выполнить удалось. Мне поединок понравился. У нашей сборной был отличный настрой, концентрация была на высоком уровне, хорошие получались атаки и контратаки, и в целом была классная организация игры, поэтому вполне заслуженная победа сборной Украины.

Не понравилось, что во втором тайме мы иногда глубоко садились. Но опять же, это момент психологии, очень нужен был результат. И как я уже сказал, где-то не хватило физических кондиций из-за большого объема проделанной работы. Финляндия — это серьезный оппонент. Как можно посмотреть любой сборной с этой командой непросто. Уже все в Европе умеют играть в футбол. Финны чем-то мне напоминают Исландию, такая же агрессивная команда со своим лидером в атаке. Мы обыграли достойного оппонента, причем, заслуженно.

Жду очередного финала для сине-желтых. Только так мы сможем добиться максимального результата. Очень важно, чтобы к матчу с боснийцами команда успела восстановиться, поскольку на большую ротацию нам рассчитывать не стоит, ведь кадрового потенциала нам пока не хватает.

Для меня сейчас шансы команд 50 на 50. Встретятся приблизительно равные соперники. Все рассудит игра, но я верю в эту сборную Украины. Тем более что матч состоится во Львове, где неимоверная атмосфера на трибунах», - сказал Шевчук.

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится 12 октября в 21:45 по Киеву.

Источник — zbirna.com

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