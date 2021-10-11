Килиан МБАППЕ: «История продолжает писаться»

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе поделился эмоциями после победы над Испанией (2:1) в финальном матче Лиги наций.
Отметим, что Мбаппе забил мяч на 80-й минуте, но его могли отменить из-за офсайда. Но после просмотра VAR арбитр засчитал взятие ворот.
«История продолжает писаться», — написал Мбаппе в Instagram.
Источник — Sport.ua
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