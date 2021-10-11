Луис ЭНРИКЕ: «Показалось, что гол Мбаппе – чистое положение вне игры»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике после поражения от Франции (1:2) в финале Лиги наций прокомментировал гол, который забил Килиан Мбаппе.

Напомним, что Мбаппе забил мяч на 80-й минуте, но его могли отменить из-за офсайда. Но после просмотра VAR арбитр засчитал взятие ворот.

«Мы соревновались против чемпионов мира. Гол Мбаппе? Мне это показалось явным положением вне игры, но я не говорю ни о чем, что я не могу контролировать. Мне плохо, потому что вижу грустные лица игроков и болельщиков», - сказал Энрике.

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