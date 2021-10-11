Месси помог Аргентине разгромить Уругвай

В матче отборочного этапа к чемпионату мира сборная Аргентины выиграла у Уругвая со счетом 3:0. Авторами голов стали Лионель Месси, Родриго Де Пауль и Лаутаро Мартинес.

Квалификация ЧМ-2022

Аргентина – Уругвай – 3:0

Голы: Месси, 38. Де Пауль, 44. Мартинес, 62.

Отметим, что для Месси этот гол стал юбилейным, 80-м в составе национальной команды. Для достижения этой отметки ему потребовалось 155 матчей.

Напомним, ранее Бразилия впервые в этом отборе потеряла очки, сыграв вничью с Колумбией.

Турнирная таблица