Месси помог Аргентине разгромить Уругвай

Матч завершился победой аргентинцев со счетом 3:0

  • 11.10.2021 04:24
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Месси помог Аргентине разгромить Уругвай
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче отборочного этапа к чемпионату мира сборная Аргентины выиграла у Уругвая со счетом 3:0. Авторами голов стали Лионель Месси, Родриго Де Пауль и Лаутаро Мартинес.

Квалификация ЧМ-2022

Аргентина – Уругвай – 3:0
Голы: Месси, 38. Де Пауль, 44. Мартинес, 62.

Отметим, что для Месси этот гол стал юбилейным, 80-м в составе национальной команды. Для достижения этой отметки ему потребовалось 155 матчей.

Напомним, ранее Бразилия впервые в этом отборе потеряла очки, сыграв вничью с Колумбией.

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

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