Месси помог Аргентине разгромить Уругвай

В матче отборочного этапа к чемпионату мира сборная Аргентины выиграла у Уругвая со счетом 3:0. Авторами голов стали Лионель Месси, Родриго Де Пауль и Лаутаро Мартинес.
Квалификация ЧМ-2022
Аргентина – Уругвай – 3:0
Голы: Месси, 38. Де Пауль, 44. Мартинес, 62.
Отметим, что для Месси этот гол стал юбилейным, 80-м в составе национальной команды. Для достижения этой отметки ему потребовалось 155 матчей.
Напомним, ранее Бразилия впервые в этом отборе потеряла очки, сыграв вничью с Колумбией.
Источник — Sport.ua
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