Лионель МЕССИ: «Большой триумф!»

34-летний форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал разгром Уругвая в отборе на ЧМ-2022.
«Как приятно иметь возможность наслаждаться моментами, в которых мы живем! Большой триумф!!!», — написал Месси после матча.
Лионель открыл счет на 38-й минуте поединка.
Источник — Instagram
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