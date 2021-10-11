Лионель МЕССИ: «Большой триумф!»

Нападающий сборной Аргентины доволен победой над Уругваем (3:0)

  • 11.10.2021 15:11
  • 1023 просмотра
  • 1 комментарий
Лионель МЕССИ: «Большой триумф!»
© Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал разгром Уругвая в отборе на ЧМ-2022.

«Как приятно иметь возможность наслаждаться моментами, в которых мы живем! Большой триумф!!!», — написал Месси после матча.

Лионель открыл счет на 38-й минуте поединка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 11.10.2021 16:04
    0
    Легенда.
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