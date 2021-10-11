Бразилия и Колумбия сыграли вничью в квалификации ЧМ-2022

В матче отборочного этапа чемпионата мира-2022 cборные Колумбии и Бразилии сыграли вничью со счетом 0:0.
В двух других поединках пятого тура Венесуэла выиграла у Эквадора, а Боливия обыграла Перу.
Квалификация ЧМ-2022
Колумбия – Бразилия – 0:0
Венесуэла – Эквадор – 2:1
Голы: Мачис, 45. Бельо, 64. – Валенсия, 36 (с пенальти).
Боливия – Перу – 1:0
Гол: Вака, 83.
Удаление: Вака, 76.
Источник — Sport.ua
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