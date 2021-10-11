В матче отборочного этапа чемпионата мира-2022 cборные Колумбии и Бразилии сыграли вничью со счетом 0:0.
Смотрите лучшие моменты поединка:
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
В матче отборочного этапа чемпионата мира-2022 cборные Колумбии и Бразилии сыграли вничью со счетом 0:0.
Смотрите лучшие моменты поединка:
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Войти с помощью:
Еще нет аккаунта?РЕГИСТРАЦИЯ
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.