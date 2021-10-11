Где смотреть онлайн матч квалификации ЧМ Украина – Босния и Герцеговина

Поединок состоится во вторник, 12 октября, во Львове

  • 11.10.2021 04:40
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Где смотреть онлайн матч квалификации ЧМ Украина – Босния и Герцеговина
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 12 октября, во Львове состоится поединок седьмого тура квалификации чемпионата мира в группе D, в котором Украина примет Боснию и Герцеговину.

Матч состоится на стадионе «Арена Львов». Арбитр из Германии Феликс Цвайер даст стартовый свисток в 21:45 по киевскому времени.

Украина – Босния и Герцеговина. Прогноз и анонс на поединок квалификации чемпионата мира

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Украина». Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Босния и Герцеговина.

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Источник — Sport.ua

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