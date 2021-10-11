Во вторник, 12 октября, во Львове состоится поединок седьмого тура квалификации чемпионата мира в группе D, в котором Украина примет Боснию и Герцеговину.

Матч состоится на стадионе «Арена Львов». Арбитр из Германии Феликс Цвайер даст стартовый свисток в 21:45 по киевскому времени.

Украина – Босния и Герцеговина. Прогноз и анонс на поединок квалификации чемпионата мира

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Украина». Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Босния и Герцеговина.