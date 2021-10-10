В воскресенье, 10 октября, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» состоится финальный матч Лиги наций, в котором за трофей сразятся национальные сборные Испании и Франции. Стартовый свисток главного арбитра Энтони Тейлора прозвучит в 21:45 по Киеву.
Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Футбол 1.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Испания – Франция. Мбаппе против Бускетса. Стартовые составы на финал
Испания: Унаи Симон, Аспиликуэта, Ляпорт, Гарсия, Алонсо, Гави, Бускетс, Родри, Ферран Торрес, Сарабия, Ойярсабаль.
Франция: Льорис, Кюнде, Варан, Кимпембе, Павар, Погба, Тшуамени, Тео Эрнандес, Гризманн, Бензема, Мбаппе.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.