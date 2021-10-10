Испания – Франция. Мбаппе против Бускетса. Стартовые составы на финал

10 октября в 21:45 в Милане пройдет финальная игра Лиги наций

  • 10.10.2021 20:45
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Испания – Франция. Мбаппе против Бускетса. Стартовые составы на финал
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 10 октября, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» состоится финальный матч Лиги наций, в котором за трофей сразятся национальные сборные Испании и Франции. Стартовый свисток главного арбитра Энтони Тейлора прозвучит в 21:45 по Киеву.

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Испания – Франция. Мбаппе против Бускетса. Стартовые составы на финал

Испания: Унаи Симон, Аспиликуэта, Ляпорт, Гарсия, Алонсо, Гави, Бускетс, Родри, Ферран Торрес, Сарабия, Ойярсабаль.

Франция: Льорис, Кюнде, Варан, Кимпембе, Павар, Погба, Тшуамени, Тео Эрнандес, Гризманн, Бензема, Мбаппе.

Источник — Sport.ua

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