В воскресенье, 10 октября, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» состоится финальный матч Лиги наций, в котором за трофей сразятся национальные сборные Испании и Франции. Стартовый свисток главного арбитра Энтони Тейлора прозвучит в 21:45 по Киеву.
Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Футбол 1.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Испания – Франция. Финал Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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