В воскресенье, 10 октября, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» состоится финальный матч Лиги наций, в котором за трофей сразятся национальные сборные Испании и Франции. Стартовый свисток главного арбитра Энтони Тейлора прозвучит в 21:45 по Киеву.

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Испания – Франция. Финал Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция