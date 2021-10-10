В воскресенье, 10 октября, состоится матч за третье место Лиги наций, в котором бронзовые медали разыграют сборные Италии и Бельгии. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.
Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Футбол 1.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Италия – Бельгия. Лига наций, за 3-е место. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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