В воскресенье, 10 октября, состоится матч за третье место Лиги наций, в котором бронзовые медали разыграют сборные Италии и Бельгии. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Италия – Бельгия. Лига наций, за 3-е место. Смотреть онлайн. LIVE трансляция