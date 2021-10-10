Известно, по какой причине Буяльский и Миколенко попали на больничный

Лидеры «Динамо» испытывают проблемы со здоровьем

  • 10.10.2021 15:41
  • 436 просмотров
  • 2 комментария
Известно, по какой причине Буяльский и Миколенко попали на больничный
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к матчу 11 тура украинской Премьер-лиги против «Львова».

К поединку пока не готовятся два игрока «Динамо» - Виталий Буяльский и Виталий Миколенко, которые также не смогли принять участие в сборе национальной команды.

Буяльского периодически беспокоят боли в спине, поэтому врачи рекомендуют ему сейчас отдых и восстановительные процедуры. Что касается Миколенко, то у него рецидив травмы мышцы, которая его начала беспокоить еще в матче с мюнхенской «Баварией» (0:5).

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    OKs100
    online
    OKs100, 10.10.2021 15:44
    0
    DK1961, 10.10.2021 15:43
    Игры сборной закончатся сразу будут здоровые.
    Как и Зинченко.
    Ссылка
    DK1961
    online
    DK1961, 10.10.2021 15:43
    +2
    Игры сборной закончатся сразу будут здоровые.
    Ссылка
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