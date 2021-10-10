Известно, по какой причине Буяльский и Миколенко попали на больничный

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к матчу 11 тура украинской Премьер-лиги против «Львова».

К поединку пока не готовятся два игрока «Динамо» - Виталий Буяльский и Виталий Миколенко, которые также не смогли принять участие в сборе национальной команды.

Буяльского периодически беспокоят боли в спине, поэтому врачи рекомендуют ему сейчас отдых и восстановительные процедуры. Что касается Миколенко, то у него рецидив травмы мышцы, которая его начала беспокоить еще в матче с мюнхенской «Баварией» (0:5).