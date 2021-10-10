ЗУБКОВ: «Тренер сказал забыть игру с Финляндией и готовиться дальше»

Футболист сборной Украины Александр Зубков высказался о победе команды над Финляндией со счетом 2:1 в отборе на ЧМ-2022.

«Нас зашел поздравить президент УАФ, также поздравил тренер. Сказал, что игра была хорошей, но надо забывать этот результат и готовиться дальше. Времени на восстановление особо нет, поэтому сейчас посвятим то, что есть, именно восстановлению. Хорошо, что получилось забить быстрый гол, это нас успокоило. Потом пропустили ненужный мяч, но своей командной работой заслужили забить второй», - сказал Зубков.