ЗУБКОВ: «Тренер сказал забыть игру с Финляндией и готовиться дальше»

Хавбек сборной Украины – о первой победе в квалификации ЧМ-2022

  • 10.10.2021 15:02
  • 754 просмотра
  • 2 комментария
ЗУБКОВ: «Тренер сказал забыть игру с Финляндией и готовиться дальше»
© Футбол 1/2/3. Александр Зубков

Футболист сборной Украины Александр Зубков высказался о победе команды над Финляндией со счетом 2:1 в отборе на ЧМ-2022.

«Нас зашел поздравить президент УАФ, также поздравил тренер. Сказал, что игра была хорошей, но надо забывать этот результат и готовиться дальше. Времени на восстановление особо нет, поэтому сейчас посвятим то, что есть, именно восстановлению. Хорошо, что получилось забить быстрый гол, это нас успокоило. Потом пропустили ненужный мяч, но своей командной работой заслужили забить второй», - сказал Зубков.

Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    DK1961
    online
    DK1961, 10.10.2021 15:26
    0
    offshorezeli, 10.10.2021 15:08
    да тут нечего помнить, рабочая победа над середняком.
    Жаль что не было лучших игроков сборной Миколенко и Караваева в составе
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 10.10.2021 15:08
    +1
    да тут нечего помнить, рабочая победа над середняком.
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