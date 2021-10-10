Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборная Украины произвела сильное впечатление»

Специалист – о победе команды Александра Петракова над Финляндией

  • 10.10.2021 13:19
  • 2154 просмотра
  • 6 комментариев
Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборная Украины произвела сильное впечатление»
© palloliitto.fi

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич прокомментировал победу сборной Украины над Финляндией (2:1) в квалификации чемпионата мира-2022.

«Уже было известно о победе боснийцев над Казахстаном и поэтому наших ребят в Хельсинки устраивала только победа. Вот почему, как говорят, красота футбола отошла на второй план. Чувствовалось, что украинская сборная настроена решительно, прибавил уверенности и быстрый гол. В первом тайме подопечные Александра Петракова произвели сильное впечатление, оплошали разве что в эпизоде с пропущенным голом.

После перерыва действовали уже больше по счету, главное было минимизировать количество ошибок и довести дело до победы. Это удалось сделать, с чем я ребят поздравляю. Однако, чтобы добиться положительного результата в следующем матче - с балканцами, нужно будет продемонстрировать более качественный футбол.

Важно, что этот поединок пройдет во Львове, где наша сборная всегда обеспечена мощной поддержкой болельщиков - 12 игрока», - сказал Маркевич.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 10.10.2021 14:11
    0
    Обижающийся из Бергамо, 10.10.2021 14:05
    Фины намного быстрее боснийцев. Главное правильно настроиться на матч.
    У нас хорошая сборная
    без малины дно донное, без него никуда, Петраков физрук, Булеца сепар, нах со сборной. Шева вернись, мы всё простим.
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    Обижающийся из Бергамо
    online
    Обижающийся из Бергамо, 10.10.2021 14:05
    -1
    Фины намного быстрее боснийцев. Главное правильно настроиться на матч.
    У нас хорошая сборная
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    Kevko
    Kevko, 10.10.2021 14:00
    -2
    Сборная действительно сыграла хорошо. Ярмоленко, Яремчук в первую очередь. В целом стартовый состав был определен правильно. Но на замены для усиления игры выходить особо некому. Зубков - инертно, Сидорчук - как всегда, Булеца - кажется рановато в сборную, Довбик - напористо, но со скоростью не очень, не возвращается в оборону, Корниенко - нормально. Три центральных защитника выглядели далеко не монолитом. Забарному, возможно, выдали слишком много авансов
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 10.10.2021 13:54 (изменен)
    0
    CheMP, спс за совет.
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 10.10.2021 13:44 (изменен)
    0
    Нужно максимально дисциплинировано сыграть в защите + готовить сюрпризы для Боснии и Герцеговины в нападении (хитрые комбинации (домашние заготовки), умные розыгрыши штрафных, угловых).
    -
    У нас например игроки почти не умеют качественно бить внешней стороной стопы (как Куарежма https://www.youtube.com/watch?v=pEiEAXAtdoM), а этот удар нужно иметь в арсенале при исполнении ударов. Надо много и точно (прицельно) бить по воротам соперника. С прицелом есть проблемы. Верю в мастерство Цыганкова, Ярмоленко. У нас также есть качественный удар у Степаненко и Шапаренко. Даже Яремчук иногда попадает.
    -
    Тымчику тоже можно смелее играть в атаке, смело пробивать по воротам, если есть свободные зоны для ударов.
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    Bibenco
    Bibenco, 10.10.2021 13:24
    +3
    Да уж, с БиГ будет тяжело.
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