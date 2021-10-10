Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборная Украины произвела сильное впечатление»

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич прокомментировал победу сборной Украины над Финляндией (2:1) в квалификации чемпионата мира-2022.

«Уже было известно о победе боснийцев над Казахстаном и поэтому наших ребят в Хельсинки устраивала только победа. Вот почему, как говорят, красота футбола отошла на второй план. Чувствовалось, что украинская сборная настроена решительно, прибавил уверенности и быстрый гол. В первом тайме подопечные Александра Петракова произвели сильное впечатление, оплошали разве что в эпизоде с пропущенным голом.

После перерыва действовали уже больше по счету, главное было минимизировать количество ошибок и довести дело до победы. Это удалось сделать, с чем я ребят поздравляю. Однако, чтобы добиться положительного результата в следующем матче - с балканцами, нужно будет продемонстрировать более качественный футбол.

Важно, что этот поединок пройдет во Львове, где наша сборная всегда обеспечена мощной поддержкой болельщиков - 12 игрока», - сказал Маркевич.