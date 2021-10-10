Во вторник, 12 октября, пройдет матч 4-го тура группового раунда квалификации чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют молодежные сборные Украины и Фарерских островов.

Матч состоится в Запорожье на стадионе «Славутич Арена». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Украина U-21 – Фарерские острова U-21. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 2». Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина U-21 – Фарерские острова U-21.