Артем ФРАНКОВ: «Любая подача в нашу штрафную – инфаркт»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков дал свою оценку победе сборной Украины в матче против Финляндии (2:1).

«Ну, началось. Победа не пахнет, с ней поздравляю всех! И спасибо тем, кто ее нам заслал. Игрок матча - Ярмола, но благодарочка всем по главе с тренерами. Вот только все эти сопливо-сахарные восторги о гениальном тренере и лучших в мире игроках… Но: это только первый шаг, теперь плей-офф, де-факто плей-офф с босняками. По физике опасения не просто большие - огромные, дай бог, чтоб их казахи умотали!

Но: мы отбивались весь второй тайм, и порой (Араюури!) нам откровенно везло. Догнали финнов по ударам в створ только в компенсированное время (Корниенко и Шапа). Любая подача в нашу штрафную - инфаркт, масса прочих проблем, всё на каком-то истерико-героическом надрыве. Но: попраздновали вечерок и за работу!

Напоминаю о главном: Украина - 8 очков (6 матчей сыграно), Босния – 6 (5), Финляндия – 5 (5). Мы ещё никого не отцепили и даже не обзавелись преимуществом! Далее играют: Украина - Босния и Казахстан - Финляндия; Босния - Финляндия и Франция - Казахстан; Финляндия - Франция и Босния - Украина. Неужели о столь очевидных вещах нужно напоминать?! Четыре очка с Боснией - по идее, второе место. Но финны ещё могут нам подсыпать перца, и не один стручок, особенно если галлы сольются!», – написал Франков в своем Телеграм-канале.