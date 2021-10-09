Александр ПЕТРАКОВ: «Не ожидал, что Ярмоленко забьет с правой ноги»

Наставник сборной Украины Александр Петраков коротко оценил победу 2:1 в матче отбора ЧМ-2022 против Финляндии.

«Я уже о Боснии думаю. Эта победа будет ничего не стоить, если не обыграем Боснию. Они сегодня Казахстан обыграли, и я уже думаю только о следующем сопернике. Состав? Считаю, что это оптимальный сейчас состав. Молодые постепенно стучатся - Корниенко, Булеца. Коля Шапаренко молодец, хорошо отыграл. Молодцы».

«Конечно, неожиданно, что Ярмоленко забил с правой ноги. Он тянул сегодня, лидер команды. Все молодцы. Ребятам нравится тот футбол, который я хочу видеть, но этот футбол очень затратный по энергии. Ребята всю игру прессинговали, всю игру бегали».

«Подсказки Ярмоленко? Я его просто подбадривал, его по спине ударили. Он сказал, мол, сыграю сколько смогу. Я его как сына подбадривал: «Давай, Андрюша, держись». Сейчас летим домой, буду смотреть матч Боснии. Скажу ребятам сейчас: «Поздравляю, забыли победу, впереди Босния», - сказал Петраков в эфире Футбол 1.