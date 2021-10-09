Александр ПЕТРАКОВ: «Не ожидал, что Ярмоленко забьет с правой ноги»

Наставник оценил победу в отборе ЧМ-2022

  • 09.10.2021 21:13
  • 4500 просмотров
  • 8 комментариев
Александр ПЕТРАКОВ: «Не ожидал, что Ярмоленко забьет с правой ноги»
© uaf.ua

Наставник сборной Украины Александр Петраков коротко оценил победу 2:1 в матче отбора ЧМ-2022 против Финляндии.

«Я уже о Боснии думаю. Эта победа будет ничего не стоить, если не обыграем Боснию. Они сегодня Казахстан обыграли, и я уже думаю только о следующем сопернике. Состав? Считаю, что это оптимальный сейчас состав. Молодые постепенно стучатся - Корниенко, Булеца. Коля Шапаренко молодец, хорошо отыграл. Молодцы».

«Конечно, неожиданно, что Ярмоленко забил с правой ноги. Он тянул сегодня, лидер команды. Все молодцы. Ребятам нравится тот футбол, который я хочу видеть, но этот футбол очень затратный по энергии. Ребята всю игру прессинговали, всю игру бегали».

«Подсказки Ярмоленко? Я его просто подбадривал, его по спине ударили. Он сказал, мол, сыграю сколько смогу. Я его как сына подбадривал: «Давай, Андрюша, держись». Сейчас летим домой, буду смотреть матч Боснии. Скажу ребятам сейчас: «Поздравляю, забыли победу, впереди Босния», - сказал Петраков в эфире Футбол 1.

Источник — Sport.ua

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    aleks19826
    online
    aleks19826, 09.10.2021 21:37
    0
    samird, 09.10.2021 21:25
    В который раз отмечу. В какой бы Ярмола не был форме, как бы не играл весь матч - он в любой момент может сделать маленький (большой) шедевр в виде гола или паса. Он Мастер. Ждём полтинник!
    как и малина при плохой игре ударить за 16 метров или ударить из-за штрафной. Тут два сапоги пара и тот и тот слабые в отборе, но есть удар не плохой
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    Bibenco
    Bibenco, 09.10.2021 21:35
    +2
    Петраков лучший тренер сборной, после Лобановского.
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    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 09.10.2021 21:33
    +1
    Ярмолу потрібно випускати на поле, навіть якщо він має 90 років і ходить з паличкою! Ярмола це дух, боєць і це патріот України і наша легенда! Це боєць і авторитет! Андрюха, так тримати!
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    Артемий Золотарь
    online
    Артемий Золотарь, 09.10.2021 21:28
    +7
    Без Малиновского лучше сыграли в пас и хорошо!Он только тянул на себя "одеяло",тормоз!Так что заткнитесь критики Петракова!
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    samird
    samird, 09.10.2021 21:25
    +9
    В который раз отмечу. В какой бы Ярмола не был форме, как бы не играл весь матч - он в любой момент может сделать маленький (большой) шедевр в виде гола или паса. Он Мастер. Ждём полтинник!
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 09.10.2021 21:18
    +17
    Петраков красень, як сильно переживає. Дуже щира та віддана своє ремеслу людина. Повага та повна підтримка. Хлопці-гравці теж великі молодці.
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    andre_lui
    online
    andre_lui, 09.10.2021 21:17
    +15
    С Победой !!!
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    Scofield Lincoln
    online
    Scofield Lincoln, 09.10.2021 21:16
    +20
    Давай отец, ждём победы на боснийцами!
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