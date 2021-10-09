Турнирные таблицы ЧМ-2022. Украина вернула себе второе место в группе

В субботу, 9 октября, в Хельсинки состоялся матч квалификации ЧМ-2022, в котором Украина победила Финляндию (2:1).
Благодаря первой победе в турнире подопечные Александра Петракова вернули себе второе место в группе (8 очков после 6 матчей).
Основным конкурентом в борьбе за вторую позицию является Босния и Герцеговина (6 пунктов после 5 поединков), с которой сине-желтые проведут два своих заключительных матча в группе D.
Квалификация ЧМ-2022
7-й тур, 9 октября
- Казахстан – Босния и Герцеговина – 0:2
- Финляндия – Украина – 1:2
Турнирное положение в группе D
Оставшиеся матчи группы D
- 12 октября. Казахстан – Финляндия, Украина – Босния и Герцеговина
- 13 ноября. Босния и Герцеговина – Финляндия, Франция – Казахстан
- 16 ноября. Босния и Герцеговина – Украина, Финляндия – Франция
Источник — Sport.ua
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