Турнирные таблицы ЧМ-2022. Украина вернула себе второе место в группе

В субботу, 9 октября, в Хельсинки состоялся матч квалификации ЧМ-2022, в котором Украина победила Финляндию (2:1).

Благодаря первой победе в турнире подопечные Александра Петракова вернули себе второе место в группе (8 очков после 6 матчей).

Основным конкурентом в борьбе за вторую позицию является Босния и Герцеговина (6 пунктов после 5 поединков), с которой сине-желтые проведут два своих заключительных матча в группе D.

Квалификация ЧМ-2022

7-й тур, 9 октября

Казахстан – Босния и Герцеговина – 0:2

– 0:2 Финляндия – Украина – 1:2

Турнирное положение в группе D

Оставшиеся матчи группы D