Турнирные таблицы ЧМ-2022. Украина вернула себе второе место в группе

Украина победила Финляндию в Хельсинки, одержав первую победу в турнире

  • 09.10.2021 21:00
  • 4269 просмотров
  • 2 комментария
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Украина вернула себе второе место в группе
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 9 октября, в Хельсинки состоялся матч квалификации ЧМ-2022, в котором Украина победила Финляндию (2:1). 

Благодаря первой победе в турнире подопечные Александра Петракова вернули себе второе место в группе (8 очков после 6 матчей).

Основным конкурентом в борьбе за вторую позицию является Босния и Герцеговина (6 пунктов после 5 поединков), с которой сине-желтые проведут два своих заключительных матча в группе D. 

Квалификация ЧМ-2022

7-й тур, 9 октября

  • Казахстан – Босния и Герцеговина – 0:2
  • Финляндия – Украина – 1:2

Турнирное положение в группе D

Оставшиеся матчи группы D

  • 12 октября. Казахстан – Финляндия, Украина – Босния и Герцеговина
  • 13 ноября. Босния и Герцеговина – Финляндия, Франция – Казахстан
  • 16 ноября. Босния и Герцеговина – Украина, Финляндия – Франция

Источник — Sport.ua

(38 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Сергей Шец
    online
    Сергей Шец, 09.10.2021 21:05
    +1
    Если Босния выиграет у финов, нам мало будет 2 ничьи!
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    Nordenus
    online
    Nordenus, 09.10.2021 21:01
    0
    Нужно играть с боснийцами на победу, но и две ничейки нас тоже устроят, если конечно французы финам очки не подарят
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