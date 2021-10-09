В субботу, 9 октября, состоялся товарищеский поединок, в котором «Днепр-1» сыграл вничью с харьковским «Металлистом 1925» (2:2).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Днепр-1» — «Металлист 1925» — 2:2
Голы: Билл 70, Русин 71 — Задерака 35, Савин 85
Источник — ФК Металлист 1925
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