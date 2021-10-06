Металлист 1925 проведет товарищеский матч с Днепром-1

В субботу, 9 октября, харьковский «Металлист 1925» проведет контрольный поединок с «Днепром-1». Начало запланировано на 13:00.
Матч пройдет на спортивно-тренировочной базе в Приднепровске.
Свой следующий поединок в украинской Премьер-лиге «Металлист 1925» проведет на выезде против «Мариуполя». Матч состоится в субботу, 16 октября, стартовый свисток встречи прозвучит в 14:00.
Источник — ФК Металлист 1925
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.