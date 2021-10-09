Металлист 1925 спасся от поражения в поединке с Днепром-1

В субботу, 9 октября, состоялся товарищеский матч, в котором «Днепр-1» сыграл вничью с харьковским «Металлистом 1925» (2:2)
«Днепр-1» — «Металлист 1925» — 2:2
Голы: Билл 70, Русин 71 — Задерака 35, Савин 85
«Днепр-1»: Паст (Кожокару 46, Юрчук 69), Кравченко, Нельсон, Логвинов (к) (Ховайко 90), Дубинчак (Лучкевич 46), Игнатенко (Адамюк 46), Гуцуляк, Джурасек (Ди Франко 46 ), Чуже, Билл, Русин
«Металлист 1925»: Шелихов (Коваленко М. 46) — Фабиньо, Ткачук (Шершень 46), Ченбай (Квакич 46), Западня (к), Габелок (Ермаков 46), Протасов (Ременюк 67), Задерака, Батюшин (Коваленко И. 77), Савин, Зубков (Марлисон 46)
Предупреждения: Ди Франко 78 — Ременюк 73
Источник — ФК Металлист 1925
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