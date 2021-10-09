Ньюкасл выбрал первую трансферную цель. Это форвард ПСЖ

«Сороки» хотят подписать Мауро Икарди

  • 09.10.2021 14:10
  • 1974 просмотра
  • 1 комментарий
Ньюкасл выбрал первую трансферную цель. Это форвард ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди

После смены владельца «Ньюкасл» планирует значительное усиление состава уже во время зимнего трансферного окна. По информации итальянских СМИ, первой целью «Сорок» станет форвард ПСЖ Мауро Икарди.

В нынешнем сезоне на счету 28-летнего аргентинца 3 гола в 10 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Трансферная стоимость Икарди оценивается в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что на пост главного тренера «Ньюкасл» хочет пригласить Антонио Конте.

Источник — Calciomercato

(15 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Stelios Komnin
    Stelios Komnin, 09.10.2021 14:20
    +1
    Команда потеряет свою идентичность. Интересно узнать мнение Ширера.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности