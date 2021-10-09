Ньюкасл выбрал первую трансферную цель. Это форвард ПСЖ

После смены владельца «Ньюкасл» планирует значительное усиление состава уже во время зимнего трансферного окна. По информации итальянских СМИ, первой целью «Сорок» станет форвард ПСЖ Мауро Икарди.

В нынешнем сезоне на счету 28-летнего аргентинца 3 гола в 10 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Трансферная стоимость Икарди оценивается в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что на пост главного тренера «Ньюкасл» хочет пригласить Антонио Конте.