Конте – еще один претендент на пост главного тренера Ньюкасла

Экс-тренер «Интера» может вернуться в АПЛ

  • 08.10.2021 15:01
  • 359 просмотров
  • 1 комментарий
Конте – еще один претендент на пост главного тренера Ньюкасла
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

«Ньюкасл» после смены владельца уже начал поиски нового главного тренера. Новое руководство клуба считает, что нынешний наставник, Стив Брюс, не соответствует новому уровню амбиций клуба.

По информации итальянских СМИ, владельцы «Ньюкасла» желают видеть на посту главного тренера команды Антонио Конте. Ранее итальянский специалист уже работал в АПЛ в 2016 – 2018 годах с «Челси», и в 2017 году завоевал чемпионский титул.

Предыдущие два сезона Конте провел в «Интере», который покинул летом после завоевания Скудетто.

Ранее сообщалось о том, что на пост наставника «Ньюкасла» претендуют Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард.

Источник — La Gazzetta dello Sport

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    CheMP
    online
    CheMP, 08.10.2021 15:14
    0
    онли Пазик!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности