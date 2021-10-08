Конте – еще один претендент на пост главного тренера Ньюкасла

«Ньюкасл» после смены владельца уже начал поиски нового главного тренера. Новое руководство клуба считает, что нынешний наставник, Стив Брюс, не соответствует новому уровню амбиций клуба.

По информации итальянских СМИ, владельцы «Ньюкасла» желают видеть на посту главного тренера команды Антонио Конте. Ранее итальянский специалист уже работал в АПЛ в 2016 – 2018 годах с «Челси», и в 2017 году завоевал чемпионский титул.

Предыдущие два сезона Конте провел в «Интере», который покинул летом после завоевания Скудетто.

Ранее сообщалось о том, что на пост наставника «Ньюкасла» претендуют Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард.